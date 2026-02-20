Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на большей части страны циклон и атмосферные фронты вызовут осадки разной интенсивности, в северных, восточных областях пройдет снег, временами сильный снег, в южных областях прогнозируются осадки с преимуществом в виде дождя, также усилится порывистый ветер с метелью, будут отмечаться гололедные и туманные явления.

Вслед за циклоном на западные области будет распространяться антициклон с районов ЕТР, что приведет к прекращению осадков и понижение температуры. В ночные часы в западных областях будет до 10-22 мороза, в северных областях - до 17-25 мороза, в южных областях - до 0-8 мороза.

С 23 февраля на северо-западе, с 24 февраля на севере, востоке, в центре страны прогнозируется резкое понижение температуры воздуха до 25-37 мороза.