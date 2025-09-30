Бокс-парк включает 17 торгово-офисных модулей, на территории разбиты зеленые аллеи, детские площадки и построен амфитеатр под открытым небом для массовых культурных мероприятий. Таким образом спортивно-развлекательное назначение комплекса удалось связать с программой развития городской инфраструктуры для бизнеса. С технической точки зрения такой формат отличается экологичностью, малозатрат­ностью строительства и современным подходом к организации пространства.

В освоение проекта частная компания вложила средства льготного кредита в размере 500 млн тенге в рамках программы Almaty Business 2025. Как ожидается, ежегодно комплекс будет приносить в бюджет города около 30 млн тенге налоговых поступлений.

Только что сданный променад – концептуально новое решение в отечественной урбанистике. Он может стать точкой притяжения горожан и гостей города по нес­кольким основаниям: во-первых, это комфортный элемент городской среды с современной архитектурой и инфраструктурой, пригодный для содержательного досуга, во-вторых – территория, где созданы условия для ведения бизнеса.