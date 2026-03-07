Немаловажно и то, что этот вид уличного искусства закрывает потребность общества в смыслах. Муралы часто несут социальные или исторические сообщения – это память о событиях и героях.

В Павлодаре стены многоэтажек украшают порт­реты самых разных людей. Кого-то знает вся страна, кто-то известен даже далеко за ее пределами. Например, в прошлом году в рамках глобальной реконструкции улицы Лермонтова на перекрестке с улицей Каныша Сатпаева создали огромный мурал в честь знаменитого академика. А совсем неподалеку, буквально в полуквартале, располагается павлодарская стена Цоя – портрет культового кумира давно стал точкой притяжения меломанов. Великие Абай, аль-Фараби, Бухар-жырау, Ахмет Байтурсынулы – этим личностям также посвящены павлодарские муралы.

Нашлось место и для современников. На доме по улице Катаева, 46, изображен пожарный – обладатель звания «Халық Қаһарманы» полковник Меиржан Айманов (он был выпускником Павлодарского технического колледжа), погибший при исполнении долга в августе 2021 года во время возгорания склада войсковых частей в Жамбылской области. На улице Машхура Жусупа мурал посвящен серебряному призеру Паралимпийских игр 2020 года в Токио – дзюдоистке Зарине Байбатиной, которой, к слову, этот ее портрет очень понравился.

Продолжать можно долго, ведь сегодня в Павлодаре больше 20 муралов. И между прочим, интересны они павлодарцам самых разных возрастов. Попытался доказать это семилетний Лев Буланов, второклассник школы имени Ахмета Байтурсынулы, который при поддержке родителей и учителя Нины Михайловны Царюк подготовил научный проект, посвященный павлодарскому уличному искусству. Мальчишка всегда был любознательным, рано научился читать, знает почти все столицы мира и флаги государств – совсем неудивительно, что его привлекли яркие рисунки на домах родного Павлодара. Научный проект получился основательным и, как подчеркнули родители, созданным на 90% самим мальчишкой, который сначала все записывал ручкой в тетрадь, потом сам же набирал текст на ноутбуке, фотографировал муралы и так далее. В итоге Лев стал победителем конкурса проектов среди начальной школы на уровне Павлодарской области, затем участвовал в республиканском конкурсе «Зерде», где был самым младшим среди всех конкурсантов.

Так вот, Лев проводил опрос павлодарцев о муралах и узнал, что такое городское украшение нравится и его сверстникам, и молодежи, и людям среднего возраста, и пенсионерам. И дети прекрасно понимают, для чего в городах нужны эти масштабные рисунки. А еще он предложил отличную идею – создать мурал, посвященный строителю, и даже вместе с родителями побывал на личном приеме у акима Павлодарской области. Асаин Байханов инициативу мальчика поддержал, тем более было это в Год рабочих профессий. Идея, кстати, довольно быстро была реализована. И пусть, возможно, это лишь совпадение, но теперь в Павлодаре есть портрет представителя рабочих профессий – мурал в пять этажей украшает дом, в котором живут сотрудники Казахстанского электролизного завода.