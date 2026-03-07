Муралы помогли второкласснику стать лучшим

Статьи,Городская среда
102
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Муралы сегодня на пике популярности – это действительно один из визуальных признаков нашей эпохи. Города становятся медиапространством, борются за уникальность. Современная урбанистика заявляет: важна не только функциональность города, но и визуальный комфорт. И вот уже искусство вышло из музеев на улицу: большая стена без окон – идеальный холст, который можно превратить из серого пятна в арт-объект.

фото автора

Немаловажно и то, что этот вид уличного искусства закрывает потребность общества в смыслах. Муралы часто несут социальные или исторические сообщения – это память о событиях и героях.

В Павлодаре стены многоэтажек украшают порт­реты самых разных людей. Кого-то знает вся страна, кто-то известен даже далеко за ее пределами. Например, в прошлом году в рамках глобальной реконструкции улицы Лермонтова на перекрестке с улицей Каныша Сатпаева создали огромный мурал в честь знаменитого академика. А совсем неподалеку, буквально в полуквартале, располагается павлодарская стена Цоя – портрет культового кумира давно стал точкой притяжения меломанов. Великие Абай, аль-Фараби, Бухар-жырау, Ахмет Байтурсынулы – этим личностям также посвящены павлодарские муралы.

Нашлось место и для современников. На доме по улице Катаева, 46, изображен пожарный – обладатель звания «Халық Қаһарманы» полковник Меиржан Айманов (он был выпускником Павлодарского технического колледжа), погибший при исполнении долга в августе 2021 года во время возгорания склада войсковых частей в Жамбылской области. На улице Машхура Жусупа мурал посвящен серебряному призеру Паралимпийских игр 2020 года в Токио – дзюдоистке Зарине Байбатиной, которой, к слову, этот ее портрет очень понравился.

Продолжать можно долго, ведь сегодня в Павлодаре больше 20 муралов. И между прочим, интересны они павлодарцам самых разных возрастов. Попытался доказать это семилетний Лев Буланов, второклассник школы имени Ахмета Байтурсынулы, который при поддержке родителей и учителя Нины Михайловны Царюк подготовил научный проект, посвященный павлодарскому уличному искусству. Мальчишка всегда был любознательным, рано научился читать, знает почти все столицы мира и флаги государств – совсем неудивительно, что его привлекли яркие рисунки на домах родного Павлодара. Научный проект получился основательным и, как подчеркнули родители, созданным на 90% самим мальчишкой, который сначала все записывал ручкой в тетрадь, потом сам же набирал текст на ноутбуке, фотографировал муралы и так далее. В итоге Лев стал победителем конкурса проектов среди начальной школы на уровне Павлодарской области, затем участвовал в республиканском конкурсе «Зерде», где был самым младшим среди всех конкурсантов.

Так вот, Лев проводил опрос павлодарцев о муралах и узнал, что такое городское украшение нравится и его сверстникам, и молодежи, и людям среднего возраста, и пенсионерам. И дети прекрасно понимают, для чего в городах нужны эти масштабные рисунки. А еще он предложил отличную идею – создать мурал, посвященный строителю, и даже вместе с родителями побывал на личном приеме у акима Павлодарской области. Асаин Байханов инициативу мальчика поддержал, тем более было это в Год рабочих профессий. Идея, кстати, довольно быстро была реализована. И пусть, возможно, это лишь совпадение, но теперь в Павлодаре есть портрет представителя рабочих профессий – мурал в пять этажей украшает дом, в котором живут сотрудники Казахстанского электролизного завода.

#город #Павлодар #муралы #портреты

Популярное

Все
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
«Хорошая» девочка
Сапиенс: право на лидерство
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
В СКО готовятся к паводку
«Как много девушек хороших...»
Ближе к зрителю
Климат и углеродные рынки
Благодаря глубокой переработке
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение

Читайте также

Сапиенс: право на лидерство
Легкие деньги с тяжелыми последствиями
Как заработать на весне
Управлять природными ресурсами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]