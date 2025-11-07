Свидетель минувших эпох

Городская среда
3
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее сохранилась старинная деревянная мечеть, которой почти 200 лет

фото предоставлено краеведческим обществом "Прииртышье" и" автора

На тихой улице, носящей имя казахского акына Жамбыла, возвышается скромная деревянная мечеть, словно живая иллюстрация из прошлого. Мечеть Тыныбая – не просто архитектурный памятник, а свидетельница эпох, место, где сплетаются традиции и вера казахского народа. Ее история отражает саму суть жизни степного края.

Строительство мечети началось в 1830 году и продолжалось до 1840 года. Инициатором и спонсором выступил купец второй гильдии Тыныбай Каукенов – уважаемый старшина рода уак. Каукенов, чье имя упоминается в таможенных документах тех лет, активно вел торговлю, в том числе и с Китаем. Он вложил часть заработанного капитала в возведение храма, который должен был стать духовным центром Заречной слободки (Жана-Семей) – поселения, возникшего на левом берегу Иртыша, напротив Семипалатинска. Заречная слобода постепенно разрасталась, становясь важным торговым и культурным центром. И мечеть, построенная Тыныбаем, должна была стать сердцем этого нового района.

«С малых моих лет находился я в городе Семипалатинске у разных торговцев в услужении, от чего и приобвык более к постоянной, нежели к кочевой жизни… В течение пятнадцати лет от неусыпных трудов моих приобрел себе посредственное состояние, так что безо всякого задолжения могу выстроить порядочный деревянный дом, для чего удобным нахожу место – прямо напротив города Семипалатинска на левом берегу реки Иртыша, немного пониже выстроенных там разными купцами для складки товаров деревянных лавок и завозней. Место сие совершенно пустопорожнее, никому не принадлежащее и каменистое; на котором каждогодно зимою там стоит более пятидесяти юрт, в том числе и моя.

Посему полицейское управление осмеливаюсь покорнейше просить о позволении мне на вышеозначенном месте выстроить деревянный дом с нужными службами, представить на разрешение главному областному начальству и какая на оное последует резолюция, не оставить мне объявить», – написал Тыныбай Каукенов в прошении от 24 января 1829 года, сохранившемся в архиве.

Второе прошение было направлено омскому областному начальнику.

После получения разрешений началось строи­тельство. Мечеть Тыныбая выполнена в стиле, характерном для сибирско-татарских мечетей. Фундамент из камня надежно удерживает стены, сложенные из дерева. Скупой декор фасада оживляют прямоугольные оконные проемы и люкарны верхнего яруса, освещающие помещение для женщин. Особую изысканность придают печные и водосточные трубы, украшенные затейливым узором. Двухъярусное внутреннее пространство четко разделено на залы для мужчин и женщин, что было традиционно для того времени.

Стены мечети Тыныбая помнят многих выдающихся личностей. Именно отсюда, из этой мечети, уходили в хадж отец Абая – Кунанбай Ускенбаев, а также племянник великого поэта Шакарим.

Уникальность мечети Тыныбая отмечали многие известные люди, посещавшие Семипалатинск. Шокан Уалиханов упоминал ее в своих дневниках, описывая путешествие в Кашгарию. Мухтар Ауэзов увековечил ее в своем эпохальном романе «Путь Абая».

За свою долгую историю мечеть Тыныбая пережила немало. Особенно сложными выдались советские годы, когда религиозные учреждения массово закрывались и разрушались. Мечеть Тыныбая тоже оказалась под угрозой. В 1940 году она была закрыта и передана Семипалатинскому горисполкому для проведения культурных мероприятий. А в мае 1944 года помещения мечети были переоборудованы под швейную мастерскую артели «Рекорд», здесь работали по спецзаказу для нужд фронта. Так бы и располагалась швейная артель в здании мечети, однако благодаря смекалке и влиянию местного лекаря, который оказал услугу высокопоставленному чиновнику, храм удалось отстоять. Эта история – яркий пример того, как вера и личная благодарность могут защитить культурное наследие от уничтожения.

Сегодня, спустя почти два столетия, мечеть Тыныбая продолжает принимать верующих. Каждый, кто переступает ее порог, ощущает особую атмосферу этого места, пропитанного историей и верой. Ее стены – молчаливые свидетели минувших эпох – напоминают о важнос­ти сохранения истории и традиций для будущих поколений.

#Семей #история #мечеть Тыныбая

