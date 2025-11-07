фото предоставлено краеведческим обществом "Прииртышье" и" автора

На тихой улице, носящей имя казахского акына Жамбыла, возвышается скромная деревянная мечеть, словно живая иллюстрация из прошлого. Мечеть Тыныбая – не просто архитектурный памятник, а свидетельница эпох, место, где сплетаются традиции и вера казахского народа. Ее история отражает саму суть жизни степного края.

Строительство мечети началось в 1830 году и продолжалось до 1840 года. Инициатором и спонсором выступил купец второй гильдии Тыныбай Каукенов – уважаемый старшина рода уак. Каукенов, чье имя упоминается в таможенных документах тех лет, активно вел торговлю, в том числе и с Китаем. Он вложил часть заработанного капитала в возведение храма, который должен был стать духовным центром Заречной слободки (Жана-Семей) – поселения, возникшего на левом берегу Иртыша, напротив Семипалатинска. Заречная слобода постепенно разрасталась, становясь важным торговым и культурным центром. И мечеть, построенная Тыныбаем, должна была стать сердцем этого нового района.

«С малых моих лет находился я в городе Семипалатинске у разных торговцев в услужении, от чего и приобвык более к постоянной, нежели к кочевой жизни… В течение пятнадцати лет от неусыпных трудов моих приобрел себе посредственное состояние, так что безо всякого задолжения могу выстроить порядочный деревянный дом, для чего удобным нахожу место – прямо напротив города Семипалатинска на левом берегу реки Иртыша, немного пониже выстроенных там разными купцами для складки товаров деревянных лавок и завозней. Место сие совершенно пустопорожнее, никому не принадлежащее и каменистое; на котором каждогодно зимою там стоит более пятидесяти юрт, в том числе и моя.

Посему полицейское управление осмеливаюсь покорнейше просить о позволении мне на вышеозначенном месте выстроить деревянный дом с нужными службами, представить на разрешение главному областному начальству и какая на оное последует резолюция, не оставить мне объявить», – написал Тыныбай Каукенов в прошении от 24 января 1829 года, сохранившемся в архиве.

Второе прошение было направлено омскому областному начальнику.

После получения разрешений началось строи­тельство. Мечеть Тыныбая выполнена в стиле, характерном для сибирско-татарских мечетей. Фундамент из камня надежно удерживает стены, сложенные из дерева. Скупой декор фасада оживляют прямоугольные оконные проемы и люкарны верхнего яруса, освещающие помещение для женщин. Особую изысканность придают печные и водосточные трубы, украшенные затейливым узором. Двухъярусное внутреннее пространство четко разделено на залы для мужчин и женщин, что было традиционно для того времени.

Стены мечети Тыныбая помнят многих выдающихся личностей. Именно отсюда, из этой мечети, уходили в хадж отец Абая – Кунанбай Ускенбаев, а также племянник великого поэта Шакарим.

Уникальность мечети Тыныбая отмечали многие известные люди, посещавшие Семипалатинск. Шокан Уалиханов упоминал ее в своих дневниках, описывая путешествие в Кашгарию. Мухтар Ауэзов увековечил ее в своем эпохальном романе «Путь Абая».

За свою долгую историю мечеть Тыныбая пережила немало. Особенно сложными выдались советские годы, когда религиозные учреждения массово закрывались и разрушались. Мечеть Тыныбая тоже оказалась под угрозой. В 1940 году она была закрыта и передана Семипалатинскому горисполкому для проведения культурных мероприятий. А в мае 1944 года помещения мечети были переоборудованы под швейную мастерскую артели «Рекорд», здесь работали по спецзаказу для нужд фронта. Так бы и располагалась швейная артель в здании мечети, однако благодаря смекалке и влиянию местного лекаря, который оказал услугу высокопоставленному чиновнику, храм удалось отстоять. Эта история – яркий пример того, как вера и личная благодарность могут защитить культурное наследие от уничтожения.

Сегодня, спустя почти два столетия, мечеть Тыныбая продолжает принимать верующих. Каждый, кто переступает ее порог, ощущает особую атмосферу этого места, пропитанного историей и верой. Ее стены – молчаливые свидетели минувших эпох – напоминают о важнос­ти сохранения истории и традиций для будущих поколений.