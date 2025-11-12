В этом же районе идет переработка сои нового урожая, выращенной фермерами. ТОО «Уыз Май Индастри» продолжает эффективно перерабатывать мас­личные культуры. Предприятие приняло от растениеводов 10,5 тыс. тонн сои, из которых 2,2 тыс. тонн уже переработаны.

Также в Коксуском районе ТОО «Beles Agro KZ» реализует крупный инвестиционный проект по производству мяса птицы. Его стоимость – 14 млрд тенге, плановая мощность – 15 тыс. тонн продукции в год. Предприятию выделено 350 гектаров земли, ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год.