Мощный импульс интеграции

Преимущества и угрозы

От судьбы Евразийского экономического союза будет зависеть судьба и Большой Евразии. Такой посыл, обсужденный в ходе 4-го совещания спикеров парламентов Евразии, был подхвачен участниками международной научной конференции «Тенденции мировых интеграционных процессов: вызовы и возможности».

Асель Муканова

Из состоявшейся в Нур-Султане встречи парламентариев эксперты вынесли два тезиса – признание евразийской интеграции и прямая поддержка Евразийского экономического союза. Для обсуждения теоретических и практических аспектов интеграционных процессов собрались около сотни зарубежных и отечественных ученых из Германии, России, Кыргызстана и Беларуси, а также представители государственных органов, докторанты и магистранты университетов нашей страны.

– На современном этапе масштаб интеграционных процессов приоб­рел глубинный характер, безус­ловно, имеются и противоречия, связанные с этими вызовами. Это значит, что решение проблем требует больших усилий со стороны государства. Важной составляю­щей являются всесторонний анализ, обсуждение и выработка рекомендаций по дальнейшей интеграции. Научно-экспертное сообщество всегда стоит в эпицентре происходящих событий в стране и мире, и его роль в принятии решений – делать их более качественными, – начал заседание заместитель директора Института евразийской интеграции Дарханбек Жандильдин.

Подобный формат должен способствовать генерации качественных идей. А регулярные встречи и сверка часов помогут определить, насколько верно мы движемся в интеграционном процессе, пояснил модератор. Выработанные рекомендации по осуществлению эффективной интеграционной политики будут впоследствии направлены в госорганы, научно-исследовательские институты, неправительственные организации.

Директор центра интернационализации и имиджа ЕНУ им. Л. Гумилева Али Анджу Сейит задался вопросом: является ли регионализация результатом глобализации или реакцией на нее? Ведь эти два процесса последние 30 лет проходили одновременно.

Интеграция, по словам эксперта, начинается с устранения торговых барьеров между странами, приведения фискальных и экономических политик к одному знаменателю и в конце концов приводит к политической интеграции. Европейский союз дошел до конечной стадии, ЕАЭС же находится пока на этапе экономического союза.

Говоря о мировых интеграцион­ных процессах, директор представительства Фонда им. Конрада Аденауэра в Казахстане Томас Хельм начал с растущей биполярности между США и Китаем. Это приводит к выходу стран из региональных и глобальных регулирующих структур, давлению в международных отношениях и дисфункциональности многосторонних систем.

Глобальным вызовом являются кибератаки, влияющие на ресурс­ную безопасность, энергетику и даже климат. И помощь здесь могут оказать цифровизация, инновация и коммуникация. Например, МФЦА хотел бы работать с криптовалютами, но они сущест­вуют только в интеграционных процессах. Призывом к еще большей интеграции и выработке общих стандартов также служат генная инженерия и искусственный интеллект.

– Казахстан может извлечь выгоды из цифровизации, и это касается не только кибербезопасности и доступа к Интернету. Но нужно вовлекать в эти процессы и экономику, и общество, – считает Томас Хельм. – Мы оказались в такой ситуации, когда требуется еще большая интеграция, чтобы мы могли отреагировать на вызовы. Дезинтеграция движется идеями «Я самый лучший», «Я знаю, как надо, и вы все должны двигаться, как я говорю». Мы должны объединиться, чтобы противостоять этому тренду. Справляться с будущими сложностями поможет возможность достигать компромисса, сотрудничать между странами и компаниями и вовлекать в эти процессы все население.

Заведующий Евразийским сектором Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Юрий Кофнер напомнил, что идея евразийской интеграции была заложена Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. А сегодня лидеры стран ЕАЭС говорят уже о том, что конечная цель не сам союз, а общее пространство от Лиссабона до Владивостока, а то и еще дальше – до Шанхая.

Эксперт отметил преимущества, которые Казахстан мог бы получить от продвижения сотрудничества между ЕАЭС и ЕС. Евросоюз был и остается нашим важнейшим торгово-экономическим партнером, несмотря на поворот на Восток. У нас совмес­тимые экономики и взаимный интерес в торговле. Можно использовать опыт того, как ЕС уже передислоцировал некоторые свои заводы в восточные страны. Можно получать инвестиции и технологии взамен на дешевый евразийский газ, который, как показывают исследования, будет дешевле западного еще как минимум до 2025 года. У нас есть преимущество в виде недорогой квалифицированной рабочей силы, которая вызывает интерес европейской стороны.

– ЕАЭС в одностороннем порядке старается применять идентичные европейским технические стандарты, что создает потенциальную основу для сотрудничества. Несмотря на все проблемы в ЕАЭС по созданию внутреннего рынка, устранению барьеров, Евразийский союз создает более крепкую институциональную сферу и базу для укрепления многостороннего сотрудничества, – подчеркнул Юрий Кофнер.

Также он привел исследования Мюнхенского института о том, что если мы создаем зону свободной торговли с ЕС, то экспорт Казах­стана в страны Евросоюза может вырасти на 18%, темпы прироста ВВП – на 2%, а каждый казахстанец был бы условно богаче на 165 евро. Для Германии это бы значило увеличение экспорта на 60%, ВВП – на 0,3%, и каждый немец обогатился бы на 95 евро.

Закончил Юрий Кофнер тем, что Евразийскому экономическому союзу нужно сотрудничать и с ЕС, и с Китаем.

Степень интеграционности ЕАЭС опережает другие объединения, считает директор казахстанского филиала МГУ им. М. Ломоносова Александр Сидорович. При этом от судьбы Евразийского союза будет зависеть судьба Большой Евразии. Намечается структура ЕС – ЕАЭС – КНР – АСЕАН. И нужно искать способы консолидации Евразийского сою­за как условия формирования Большой Евразии, сохраняя при этом цивилизационное евразийское единство.

– Большая Евразия – это форма интеграции, а если форма, то какая? – задался вопросом профессор. – Существует представление о том, что это несколько иной тип отношений на уровне дипломатии. В интеграционных объединениях есть правила, мы должны отличать региональные организации, региональную интеграцию, региональную экономическую интеграцию, объектом которой является Евразийский союз, предполагающий более тесное переплетение взаимных процессов, прежде всего в экономике. Если это процесс, то мы должны учесть, что взять в качестве основы. Мы столкнемся с двумя обстоятельст­вами – цивилизационным и роли Евразийского экономического союза. Цивилизационный фактор – это предельно сложная и теперь не просто теоретическая, изученная крупнейшими исследовательскими организациями проблема, а практический вопрос. Когда в зале 4-го совещания спикеров парламентов Евразии, где присутствовали 60 делегаций, чуть не подрались представители Индии и Пакистана и болевые точки сошлись за одним круглым столом, то это, конечно, были потрясающие впечатления.

Александр Сидорович считает, что базовыми ценностями могут быть присущие евразийским отношениям свойства коллективизма, сотрудничества, взаимопонимания. При этом практический опыт евразийской идеи на большом пространстве – это ценность не только населяющих его людей, но и ценность всего пространства.

– Нурсултан Назарбаев всегда говорил о ценностях, которые объединяют евразийское пространство, и о сложностях, которые возникают у независимых государств на этом пути. Имея этот опыт, можем ли мы его потерять? – задал риторический вопрос ректор казахстанского филиала МГУ, сам же ответив на него: – Альтернативы диалогу цивилизаций нет.

Ведущий эксперт Центра компетенций по взаимодействию с международными организациями НИУ ВШЭ Владимир Изотов обратил внимание на идеологическую составляющую интеграционных процессов.

– После развала СССР мы концентрировались прежде всего на экономической составляющей, но есть еще одна часто загадочная неуловимая компонента интеграции – идея и идеология. Коммуникация должна идти не только от политических элит к населению, но и обратно, должна быть заинтересованность обычных граждан. Есть определенные успехи, есть структуры, которые целенаправленно работают над имиджем Евразийского союза, но все-таки еще надо работать над интеграцией снизу в ЕАЭС, – уверен Владимир Изотов.