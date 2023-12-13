Мошенник продавал фейковые билеты на концерт известного певца в Астане

Липовые билеты на концерт продавал астанчанам житель Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД
В отдел полиции столичного района Алматы обратились 8 обманутых граждан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к обману причастен 23-летний житель Актюбинской области.
Как выяснилось, молодой человек, воспользовавшись сервисом объявлений OLX, продавал билеты на концерт известного певца. Стоимость билетов варьировалась от 10 до 45 тысяч тенге. Покупатели отправляли платежи через мобильные приложения банков, а продавец обещал выслать билеты на WhatsApp. Однако обманутые граждане так и не дождались своих билетов.
«В настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские проверяют причастность подозреваемого к аналогичным фактам мошенничества на территории столицы», — проинформировали в департаменте полиции.