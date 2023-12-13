Мошенник продавал фейковые билеты на концерт известного певца в Астане

Другое
164
Аменова Дана
Корреспондент

Липовые билеты на концерт продавал астанчанам житель Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД

Фото: Kazpravda.kz

В отдел полиции столичного района Алматы обратились 8 обманутых граждан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к обману причастен 23-летний житель Актюбинской области.

Как выяснилось, молодой человек, воспользовавшись сервисом объявлений OLX, продавал билеты на концерт известного певца. Стоимость билетов варьировалась от 10 до 45 тысяч тенге. Покупатели отправляли платежи через мобильные приложения банков, а продавец обещал выслать билеты на WhatsApp. Однако обманутые граждане так и не дождались своих билетов.

«В настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские проверяют причастность подозреваемого к аналогичным фактам мошенничества на территории столицы», — проинформировали в департаменте полиции.

#Астана #мошенничество #концерт #продажа #билеты

Популярное

Все
Победа и гимн а капелла
Мергены показали класс
Еще больше народного участия
ЗакОСИть не получится
Искусственный интеллект в законодательном процессе
Вы выиграли автомобиль и… остались без денег
Выходили на улицу, чтобы… погреться
Провокация и шантаж
Альтернатива гаджетам
Волонтеры ищут потомков казахстанского солдата, чтобы вернуть медаль "За отвагу"
Откровенно о рынке электроэнергии
Закон Республики Казахстан
Через каплю показать море
Приходи, смотри, твори!
Соглашение о военном сотрудничестве подписали Казахстан и Катар
Второй блок законодательных поправок по судебной реформе поддержало правительство РК
Писатель и читатели: в режиме диалога
Вдохновение для новых взлетов
Зачем спасать Пушкина?
Беспечность – наше все
Судебная система в контексте реформ
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Сыграем против Криштиану?
Спать спокойно фермерам не дают долги…
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Ноябрь стал одним из экстремально теплых за всю историю мет…
Земельные участки на 1 млрд тенге вернули государству в Шым…
Cвыше 77 млн тенге "заработало" подпольное игорное заведени…
Земли стоимостью свыше 1 млрд тенге вернули государству в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]