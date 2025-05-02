Поклонников всемирно известного казахстанского певца в соцсетях призывали быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Информация о фейке появилась Instagram-аккаунт Dimash.news.

«Дорогие друзья! Сообщаем, что появился сайт, продающий недействительные билеты на концерты Димаша Кудайбергена в Лондоне и Риге. Настоятельно рекомендуем приобретать билеты исключительно на официальном сайте билетного оператора — mticket.com, официальном сайте локации концерта и bilesuserviss.lv (для Риги). Все другие платформы не являются официальными, и билеты, купленные через них, будут недействительными на самих концертах. Берегите себя и будьте внимательны!», – говорится в обращении команды народного артиста Казахстана.

Напомним, в соцсетях Димаш Кудайберген рассказал о подготовке к фан-встрече, которая пройдет 26 мая. Ранее стало известно, что мероприятие с участием поклонников казахстанского артиста Dears приурочено к показу концерта, прошедшего в Астане 13 и 14 сентября 2024 года.

Цена билетов на фан-встречу на сайте ticketon.kz варьируется в пределах от 15 тысяч до 45 тысяч тенге.