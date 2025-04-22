Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash/

В соцсетях Димаш Кудайберген рассказал о подготовке к важному мероприятию, приуроченному ко дню рождения исполнителя хитов «Любовь уставших лебедей», SOS, Olympico, Qaragym-ai, «Я скучаю по тебе», «Махаббат бер маған», сообщает Kazpravda.kz

На фан-встрече, приуроченной к выходу концерта Stranger в кинотеатрах, зрителям покажут шоу, посвященное творчеству Димаша Кудайбергена. В мероприятии примут участие известные казахстанские артисты.

«Дорогие Dears, с радостью сообщаю, что уже через полчаса откроется продажа билетов на фан-встречу D&Dears, которая состоится 26 мая в Алматы на Almaty Arena. До встречи в Алматы, Dears!» – говорится в обращении.

За короткое время пост набрал большое количество лайков и комментариев. Меломаны находятся в предвкушении долгожданного выступления кумира на родине.

Цена билетов на фан-встречу на сайте ticketon.kz варьируется в пределах от 15 тысяч до 45 тысяч тенге.

Ранее стало известно, что мероприятие с участием поклонников казахстанского артиста Dears приурочено к показу концерта, прошедшего в Астане 13 и 14 сентября 2024 года. До премьерного показа сольного шоу Stranger во всех казахстанских кинотеатрах остаются считанные дни.