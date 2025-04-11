Мероприятие с участием поклонников казахстанского артиста Dears приурочено к показу концерта, прошедшего в Астане 13 и 14 сентября 2024 года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Известный артист обратился к подписчикам в соцсетях.

«В честь моего дня рождения 26 мая в Алматы Арене состоится фан-встреча «D and Dears», посвященная выходу концерта STRANGER в кинотеатрах! Вас ждет шоу, посвященное моей музыке, с участием казахстанских артистов, закулисными историями, сессией вопросов и ответов, премьерами новых песен и музыкальным клипом», – сказано в тексте сообщения.

С 27 мая в кинотеатрах выйдет шоу STRANGER, которое прошло в Астане. Впервые в нашей стране концерт будет показан на большом экране с объемным звуком 5.1.

Билеты на фан-встречу появятся на следующей неделе на сайте Ticketon, добавил он.