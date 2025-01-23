Мошенники заманивают казахстанцев крупными выплатами от имени НПП «Атамекен»

Авторы видео заявляют об единоразовых инвестиционных вложениях с последующими выплатами

Фото: НПП «Атамекен»

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» предупреждает о фейковом ролике, распространяемом в социальных

сетях и мессенджерах, передает Kazpravda.kz

Авторы видео заявляют об единоразовых инвестиционных вложениях для казахстанцев с последующими выплатами.

«Содержание ролика не соответствует действительности! Никаких сборов финансовых средств Национальная палата предпринимателей «Атамекен» не ведет. Участие в подобных схемах может привести к потере денег или утечке персональных данных. Настоятельно рекомендуем проявлять бдительность и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы», - говорится в сообщении нацпалаты.

В случае возникновения вопросов, связанных с деятельностью НПП «Атамекен», можно позвонить в call-центр по номеру 1432.

О факте распространения фейкового ролика уведомлены правоохранительные органы, добавили в НПП.