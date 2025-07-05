Тот день 69-летняя Улша О. запомнит навсегда. Она приехала в пустующую однокомнатную квартиру, чтобы немного побыть в тишине, вдали от семьи сына, с которой проживала. Только закрыла за собой дверь – раздался звонок на мобильный.

Мужчина на том конце провода представился сотрудником сотовой компании. Сказал, что срок действия ее номера якобы истек и если не продлить его прямо сейчас, телефон отключат. Улша испугалась: именно на этот номер звонят родные, знакомые, и остаться без контактов с ними никак нельзя. Незнакомец поспешил ее успокоить, заявив, что продление можно оформить удаленно. Для этого совсем не обязательно куда-то идти, нужно лишь продиктовать ИИН.

Подозрений у пожилой женщины не возникло. Она четко продиктовала все цифры, даже перепроверила, чтобы «сотрудник» точно все записал.

Не прошло и нескольких минут – снова звонок. Новый голос, теперь «менеджер банка». Он поинтересовался, не передавала ли она кому-то личную информацию. Мол, на ее счетах зафиксированы подозрительные операции. Узнав, что звонили из сотовой компании, добавил: возможно, первый звонок – от мошенников. Чтобы спасти деньги, предложил снять все сбережения и временно передать их «в банковскую ячейку» под защиту.

«Менеджер» убедительно заверил, что это надежный вариант, к тому же он позволит привлечь полицию для поимки преступников. Улша, растерявшись, сог­ласилась. Мужчина начал инструктаж, дав четкие указания никому не отвечать на звонки, даже близким. Немедленно купить новую SIM-карту и телефон, пусть самый дешевый.

Женщина поспешила в магазин рядом с домом. Насчитала в кошельке 20 тыс. тенге. Этого не хватило, чтобы оплатить покупку. Пришлось снять золотые серьги и оставить в залог. Продавцы, знавшие ее давно, сог­ласились на это.

Ночь прошла в тревоге. Утром пенсионерка решила пойти в банк и проверить счета. Все средства оказались на месте. Не раскрывая сути, она сказала сотруднице, что хочет закрыть депозиты и забрать деньги. Получив наличные – 46 млн тенге – Улша вышла на улицу, прижимая к себе сумку, и присела на скамейку. Сердце бешено колотилось – от волнения, радости, что все деньги при ней, или тревоги.

Деньги она спрятала в гараже. Через некоторое время ей снова позвонили на новый номер. Пенсионерка радостно выпалила, что деньги ее на месте и она сняла со счета всю сумму. Мужчина, тот самый «менеджер», потребовал вернуть деньги, заявив, что это якобы не ее средства. Улша возмутилась, прервала звонок, решив для себя, что деньги не отдаст, ведь это ее сбережения.

Но вскоре раздался вызов в WhatsApp. На экране – мужчина в полицейской форме. Строгим голосом он заявил, что ведет дело мошенников и если она не вернет деньги, то сама станет обвиняемой. Против нее возбудят уголовное дело. И добавил, что надеется на ее благоразумие. А что касается денег, то к ней сейчас приедут курьеры, которым нужно немедленно передать всю сумму наличных. В качестве доказательства продиктовал номер банковской ячейки, в которой хранятся ее деньги.

Улша подчинилась. Но в пос­ледний момент все же усомнилась и незаметно сфотографировала «курьеров», подошедших к дому. Когда они уехали на белой «Ниве», она попыталась снять фото автомобиля, но номера уже было не разобрать.

– Как только машина скрылась за поворотом, с меня как будто спало наваждение, – вспоминает женщина. – Я тут же позвонила родственнику и рассказала все, что пережила за последние сутки. Он сразу приехал, и мы вместе отправились в полицию писать заявление.

Расследование дела о мошенничестве поручили капитану полиции Мейиржану Жолшы, следователю следственного управления ДП города Шымкента. С помощью камер видеонаблюдения оперативники отследили маршрут «курьеров», установили их личности. Уже на следующий день злоумышленники были задержаны по месту жительства.

Ими оказались 40-летние жители Шымкента, ранее не судимые, безработные, воспитывающие детей. К счастью, деньги они не успели потратить – всю сумму удалось вернуть владелице.

Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента признал мужчин виновными в мошенничестве и приговорил к пяти годам ограничения свободы условно.

– Я благодарна полиции, – говорит Улша О. – Особенно капитану Жолшы. Он не только нашел преступников, но и вернул мне мои деньги. Многие не верили, что это возможно. Ведь, по сути, я добровольно отдала накопления мошенникам. Но благодаря работе полиции дело довели до суда. Теперь я точно знаю: в правоохранительных органах работают настоящие профессионалы. Желаю всем сотрудникам здоровья и успеха в службе!