Мост для межэтнического общения Қазақ тілі 13 декабря 2024 г. 1:33 18 Айгуль Турысбекова корреспондент Алматинского корпункта Еще один клуб по изучению казахского языка открылся в мегаполисе фото Александра Мыскина Клубы «Үйде сөйле» работают по всей стране. А в Алматы организацию курсов взяла на себя Анастасия Мыскина. Это проект Ассамблеи жастары, который нашел отклик среди населения. Он нацелен на то, чтобы сделать казахский язык мостом для межэтнического общения, как говорится в старой пословице нашего народа – «тіл көпір сияқты». Но главная задача – объединить людей по принципу добрососедства. Методика преподавания в этом клубе отличается тем, что преподаватель Лайхат Баймырза делает упор на разговорный язык. Урок, который я посетила, был посвящен теме «Қонақ күтү» (встреча гостей). Занятие началось с повторения прошлых уроков, а затем вопросы слушателям стал задавать преподаватель. Таким образом выстраивался диалог, который сопровождался записью новых слов и выражений. Опытный педагог развивает тему, словно разматывает клубок нитей. И я убедилась, что такой диалог довольно увлекателен. Урок оказывается полезным как для начинающих, так и для людей со средним уровнем знания казахского. Лайхат Баймырза вкладывает разные смыслы в новую тему, охватывая ее с житейской и философской сторон. Все это преподносится через призму любви к Родине. – Всегда стараюсь проводить урок, связывая его с традициями казахского народа. Вообще земля, традиции и язык – это главные понятия, вокруг которых строится каждое занятие, – рассказывает Лайхат Баймырза. Стоит отметить, открытие разговорного клуба «Үйде сөйле» в Медеуском районе стало возможным благодаря финансовой поддержке со стороны генерального директора компании «Леовит» Елены Смирновой, которой понравилась идея проекта Александры Мыскиной. Данный клуб работает с июня текущего года. Первым делом Елена развесила объявления и пригласила на бесплатные курсы казахского языка жителей близлежащих домов. И теперь два раза в неделю желающие занимаются в светлом, теплом и уютном офисе. – Давно мечтала свободно говорить на казахском языке. Наш педагог Лайхат-апай мне очень нравится, занимаюсь еще и дистанционно на индивидуальной основе. Рада буду видеть здесь как можно больше людей, – говорит Елена. По словам Александры Мыскиной, проект живет и заинтересовывает представителей бизнеса, способных оказывать реальную помощь. – Очень символично, что глава крупной компании поддержала наш проект. Это тот самый отечественный производитель, который еще и проявляет активную гражданскую позицию. Благодарна Елене за то, что наши педагоги теперь получают зарплату. Нам предоставили удобное помещение, и у людей есть возможность обучаться в комфортных условиях. Смысл проекта «Үйде сөйле» сохранен, так как жители близлежащих домов могут бесплатно обучаться казахскому языку. Это симбиоз бизнеса и гражданской инициативы, который дает реальные результаты, – отметила Александра Мыскина. ...Одним из самых активных учеников на уроке был Дмитрий Белянин. Начиная с нулевых годов стал увлекаться казахским языком и литературой. Он учился в Международной школе Алматы, где практически никто не говорил на казахском языке. Среди одногруппников в КИМЭП казахоязычных студентов тоже было мало, чтобы выработать хорошее произношение. Но все эти годы его не покидала мечта юности – создать какой-нибудь проект в Интернете. И вот с 2015 года он стал выкладывать видео в YouTube, где читает стихи и прозу на казахском языке. – Надеюсь, со временем буду делать это свободно. Но сейчас для меня важно привлечь внимание к казахскому языку, что я и делаю, создавая свой контент. Не претендую на что-то грандиозное, но все же это – популяризация языка. На курсах мы хорошо пополняем свой словарный запас, причем преподаватель объясняет происхождение слов, связывает их значение с выражениями, пословицами, расширяя горизонты познания, – делится он своим мнением. Зная, что большинство людей сегодня сидят в социальных сетях, он выкладывает туда короткие видеоролики на казахском языке, надеясь, что это мотивирует кого-то на изучение языка. По словам ученицы 9-го класса школы № 29 Ульяны Царенковой, она начала посещать курсы, потому что школьных знаний ей не хватает. – В школе всегда строго относятся к произношению, недочетам в речи, а здесь никто не одергивает, просто помогает исправить ошибки. Обстановка очень дружелюбная, и мне нравится приходить сюда. Появился интерес, и я уже могу понять, о чем идет речь. Стараюсь слушать радио, музыку на казахском языке, смотрю фильмы и уже многое понимаю, и это классно! – говорит она. #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык