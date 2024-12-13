Мост для межэтнического общения

Клубы «Үйде сөйле» работают по всей стране. А в Алма­ты организацию курсов взяла на себя Анастасия Мыскина. Это проект Ассамблеи жастары, который нашел отклик среди населения. Он нацелен на то, чтобы сделать казахский язык мостом для межэтнического общения, как говорится в старой пословице нашего народа – «тіл көпір сияқты». Но главная задача – объединить людей по принципу добрососедства.

Методика преподавания в этом клубе отличается тем, что преподаватель Лайхат Баймырза делает упор на разговорный язык. Урок, который я посетила, был посвящен теме «Қонақ күтү» (встреча гостей). Занятие началось с повторения прошлых уроков, а затем вопросы слушателям стал задавать преподаватель. Таким образом выстраивался диалог, который сопровождался записью новых слов и выражений.

Опытный педагог развивает тему, словно разматывает клубок нитей. И я убедилась, что такой диалог довольно увлекателен. Урок оказывается полезным как для начинающих, так и для людей со средним уровнем знания казахского. Лайхат Баймырза вкладывает разные смыслы в новую тему, охватывая ее с житейской и философской сторон. Все это преподносится через призму любви к Родине.

– Всегда стараюсь проводить урок, связывая его с традициями казахского народа. Вообще земля, традиции и язык – это главные понятия, вокруг которых строится каждое занятие, – рассказывает Лайхат Баймырза.

Стоит отметить, открытие разговорного клуба «Үйде сөйле» в Медеуском районе стало возможным благодаря финансовой поддержке со стороны генерального директора компании «Леовит» Елены Смирновой, которой понравилась идея проекта Александры Мыскиной. Данный клуб работает с июня текущего года. Первым делом Елена развесила объявления и пригласила на бесплатные курсы казахского языка жителей близлежащих домов. И теперь два раза в неделю желающие занимаются в светлом, теплом и уютном офисе.

– Давно мечтала свободно говорить на казахском языке. Наш педагог Лайхат-апай мне очень нравится, занимаюсь еще и дистанционно на индивидуальной основе. Рада буду видеть здесь как можно больше людей, – говорит Елена.

По словам Александры Мыскиной, проект живет и заинтересовывает представителей бизнеса, способных оказывать реальную помощь.

– Очень символично, что глава крупной компании поддержала наш проект. Это тот самый отечест­венный производитель, который еще и проявляет активную граж­данскую позицию. Благодарна Елене за то, что наши педагоги теперь получают зарплату. Нам предоставили удобное помещение, и у людей есть возможность обучаться в комфортных условиях. Смысл проекта «Үйде сөйле» сохранен, так как жители близлежащих домов могут бесплатно обучаться казахскому языку. Это симбиоз бизнеса и гражданской инициативы, который дает реальные результаты, – отметила Александра Мыскина.

...Одним из самых активных учеников на уроке был Дмитрий Белянин. Начиная с нулевых годов стал увлекаться казахским языком и литературой. Он учился в Меж­дународной школе Алматы, где практически никто не говорил на казахском языке. Среди одногруппников в КИМЭП казахоязычных студентов тоже было мало, чтобы выработать хорошее произношение. Но все эти годы его не покидала мечта юности – создать какой-нибудь проект в Интернете. И вот с 2015 года он стал выкладывать видео в YouTube, где читает стихи и прозу на казахском языке.

– Надеюсь, со временем буду делать это свободно. Но сейчас для меня важно привлечь внимание к казахскому языку, что я и делаю, создавая свой контент. Не претендую на что-то грандиозное, но все же это – популяризация языка. На курсах мы хорошо пополняем свой словарный запас, причем преподаватель объясняет происхождение слов, связывает их значение с выражениями, пословицами, расширяя горизонты познания, – делится он своим мнением.

Зная, что большинство людей сегодня сидят в социальных сетях, он выкладывает туда короткие видеоролики на казахском языке, надеясь, что это мотивирует кого-то на изучение языка.

По словам ученицы 9-го класса школы № 29 Ульяны Царенковой, она начала посещать курсы, потому что школьных знаний ей не хватает.

– В школе всегда строго относятся к произношению, недочетам в речи, а здесь никто не одергивает, просто помогает исправить ошибки. Обстановка очень дружелюбная, и мне нравится приходить сюда. Появился интерес, и я уже могу понять, о чем идет речь. Стараюсь слушать радио, музыку на казахском языке, смотрю фильмы и уже многое понимаю, и это классно! – говорит она.