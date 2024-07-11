МТФ и молочные заводы пришли к соглашению

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Рысбек Жантыкеев

Близ Астаны состоялся третий международный форум «PRO Молоко-2024»

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Мероприятие собрало более 500 производителей и переработчиков молока, отраслевых экспертов из разных стран. В течение двух дней участники обсуждали ­перспективы развития молочной переработки в Казахстане и за его пределами.

Приветствуя участников форума, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что успешное развитие молочной отрасли невозможно без активного взаимодействия государства и бизнеса. Поэтому Казахстаном приняты серьезные меры поддержки молочного сектора, включая выделение значительных средств на развитие молочного производства.

Так, в 2023 году было выделено 35 млрд тенге в качестве субсидий на удешевление себестоимости молока, затрат на искусственное осеменение дойного стада, закуп племенного поголовья. Принимаемые государством меры дают результаты. По словам министра, поступательный рост объемов производства демонстрируют специализированные молочно-товарные фермы. За последние три года производство молока на МТФ увеличилось на 20% и превысило 600 тыс. тонн.

По информации Айдарбека Сапарова, в минувшем году молочными заводами переработано 2,1 млн тонн молока. Для обеспечения предприятий качественным сырьем в 2023-м запущена льготная программа кредитования под 2,5% годовых на строительство 65 современных молочно-товарных ферм. На эти цели направлено 100 млрд тенге.

Таких объемов льготного финансирования в отрасли прежде никогда не было. В ближайшие три года в рамках данной программы будет осуществлено 118 проектов, что позволит вдвое увеличить объемы производства молока.

Известно, что в стоимости сырого молока примерно 70% составляют затраты на корма. С целью их удешевления Министерство сельского хозяйства ведет работу по повышению урожайности, диверсификации посевов и развитию орошения. В текущем году впервые ­объем льготного кредитования посевных и уборочных работ увеличен в три раза, он составил 580 млрд тенге.

Это позволило финансировать об­работку пашни и высев культур на 9 млн га, что равняется 38% всей площади ­посевов. Нынче кормовые культуры заняли 3,2 млн га, что намного выше прежних показателей. Всесторонняя поддержка со стороны государства оказывается не только производителям, но и сектору переработки продукции АПК.

Значимым событием в ряду других мероприятий форума стало подписание трехстороннего соглашения между производителями сырого молока и его переработчиками. Подписанты документа – признанные в своей среде лидеры отраслевых объединений.

Так, председатель правления Мясомолочного союза Казахстана Геннадий Зенченко и председатель правления республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС QazaqSut Куаныш Ракишев представляли более 250 молочно-товарных ферм республики. От лица 35 отечественных молокоперерабатывающих заводов выступил директор ОЮЛ «Молочный союз Казахстана» Владимир Кожевников.

«Подписание соглашения – не декларация, а конкретные действия на определенный срок. По итогам бизнес-взаи­модействия пилотных предприятий с учетом анализа всех звеньев цепочки добавленной стоимости – от производителя до прилавка – будет выработано консолидированное и устраивающее всех участников процесса решение для развития молочной отрасли», – заверили на пресс-конференции главы отраслевых объединений.

#форум #МТФ #PRO Молоко-2024

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