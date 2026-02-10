Музей мира в Хиросиме принял рекордное число гостей в 2025 году

Посвященный последствиям американской атомной бомбардировки 1945 года Мемориальный музей мира в Хиросиме в 2025 году принял рекордное число посетителей, пишет Mainichi со ссылкой на данные местного Фонда культуры мира. Рекорды посещаемости музея обновляются третий год подряд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По состоянию на 6 февраля число японских и иностранных посетителей музея превысило предыдущий рекордный показатель в 2 млн 264,5 тыс. человек, зафиксированный в 2024 финансовом году. Между тем, финансовый год в Японии считается с апреля, и этот показатель будет превзойден с большим отрывом.

Рост интереса японцев к самому трагическому моменту в истории страны Фонд Public Interest Inc. объясняет дестабилизацией ситуацией в мире, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Также сказалось увеличение числа иностранных туристов, произошедшего из-за ослабления иены,— в 2025 финансовом году число побывавших в музее интуристов превысило 833 тыс., что тоже является рекордом.

Мемориальный музей мира в Хиросиме с июля 2006 года внесен в список культурных ценностей Японии. Он представляет собой комплекс из двух корпусов. В Главном корпусе экспонируются материалы, дающие представление о последствиях взрыва американской атомной бомбы — массовой гибели мирных горожан, разрушениях, пожарах, воздействия радиации и лучевой болезни. Экспозиция включает аудио и видео записи выживших свидетелей военного преступления. В Восточном корпусе показана история участия Японии во Второй мировой войне.

