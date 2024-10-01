Мужчина с ножом напал на людей в супермаркете в Шанхае

Восемнадцать человек, получившие ранения, были немедленно госпитализированы

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В результате нападения, три человека погибли, 15 пострадали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Отмечается, что в понедельник в 21:47 по местному времени в отделение полиции поступило сообщение о нападении с ножом в одном из супермаркетов.

«Получив сообщение, сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого в совершении нападения, 37-летнего мужчину по фамилии Линь. Восемнадцать человек, получившие ранения, были немедленно госпитализированы для оказания необходимой помощи, трое из них скончались», - говорится в заявлении полиции.

Согласно данным предварительного расследования, мужчина приехал в Шанхай, чтобы выместить на ком-то злобу из-за личных финансовых сложностей. Расследование продолжается.

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