Мощный тайфун обрушился на Шанхай

Китай , Происшествия
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Айман Аманжолова
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Это самый сильный тайфун за последние 75 лет

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На востоке Китая тайфун «Бебинка» стал самым сильным с 1949 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Тайфун «Бебинка», который в понедельник утром достиг Шанхая, расположенного на востоке КНР, стал самым сильным в городе с 1949 года, сообщило центральное метеорологическое управление Китая.

Тайфун «Бебинка» достиг Шанхая в 07:30 утра понедельника (04:30 по времени Астаны), в это время максимальная сила ветра достигала 42 метров в секунду.

«Бебинка превзошла тайфун 4906 «Глория» и стала самым сильным тайфуном, который достиг Шанхая, с 1949 года», — говорится в сообщении управления.

Ожидается, что «Бебинка» продолжит движение на запад-северо-запад со скоростью около 25 километров в час, постепенно ослабляя интенсивность, и в ночь на 17 сентября ослабнет до тропической депрессии в районе стыка провинций Аньхой и Хэнань.

Ранее центральное метеорологическое управление Китая объявило наивысший красный уровень предупреждения в связи с тайфуном.

Шанхайские аэропорты «Пудун» и «Хунцяо» в воскресенье после 20:00 (17:00 по времени Астаны) отменили все рейсы. Центральное телевидение Китая сообщало, что рейсы приостановлены до 14:00 понедельника (11:00 по времени Астаны). Прекратил выполнять рейсы также аэропорт города Нинбо, ожидается, что полеты возобновятся в 11:30 понедельника (08:30 по времени Астаны).

Кроме того, как сообщал телеканал, движение пассажирских поездов на некоторых линиях железной дороги дельты реки Янцзы приостановлено. Скоростные дороги в Шанхае перекрыты или находятся под контролем, на дорогах введено ограничение скорости движения в 40 километров в час.

Ранее, более 300 человек стали жертвами супертайфуна во Вьетнаме. Провинция Лаокай оказалась одной из наиболее пострадавших: там погибли 72 человека, 111 пропали без вести. 

#Китай #тайфун #Шанхай #Бебинка

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