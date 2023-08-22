Мужчина стрелял в окно соседа в ВКО

В Восточно-Казахстанской области задержали мужчину, стрелявшего в окно соседа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Фото: mse-online.ru

В отдел полиции района Алтай обратился житель города, который сообщил, что в вечернее время неизвестный выстрелил в окно его квартиры.

"Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий они установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний молодой человек, проживающий в соседнем подъезде. В ходе обыска в доме задержанного полицейские обнаружили и изъяли два патрона 12 калибра, одноствольное охотничье ружье марки "ИЖ-18 ЕМ-М" и три гильзы 12 калибра, 8 патронов также 12 калибра", - сообщили в ДП.

Как оказалось, в тот вечер мужчина поругался с соседкой, что живет этажом выше потерпевшего. По информации полицейских, подозреваемый вышел во двор и в доме напротив приметил окна своей обидчицы. Выстрелив из ружья, он промахнулся - пуля попала в окно соседа.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения либо ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет, добавили в полиции.