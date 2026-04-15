Мужчина выиграл работу Пикассо стоимостью 1 млн евро в лотерее

Европа,Lifestyle
145
Айман Аманжолова
корреспондент

Ари Ходара, инженер и ценитель искусства, узнал о своей победе во вторник, когда ответил на видеозвонок из аукционного дома Christie's в Париже, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«Откуда мне знать, что это не розыгрыш?» — спросил 58-летний мужчина, когда ему сообщили, что он стал новым владельцем работы испанского мастера 1941 года.

По словам организаторов, всего было продано более 120 000 билетов по цене 100 евро, что позволило собрать около 11 млн евро на исследования болезни Альцгеймера.

Этот розыгрыш стал третьим по счету в благотворительной лотерее «Один Пикассо за 100 евро», которая была основана в 2013 году.

В этом году победителю досталась работа «Голова женщины» (Tête de femme) — портрет, написанный гуашью на бумаге в фирменном стиле Пикассо.

На ней изображена его партнерша и муза, французская художница-сюрреалистка Дора Маар (Генриетта Теодора Маркович).

«Я был удивлен, вот и все, — сказал Ходара во время телефонного разговора с аукционистами после розыгрыша. — Когда делаешь ставку на такое, не ожидаешь выиграть… Но я очень счастлив, потому что очень интересуюсь живописью, и для меня это отличная новость».

У мужчины был билет под номером 94 715. Он рассказал, что купил его в выходные, случайно узнав о конкурсе.

Французская журналистка Пери Кошен организовала лотерею при поддержке семьи и фонда Пикассо.

По ее словам, замечательно, что победитель живет в Париже, несмотря на то, что билеты продавались в десятках стран по всему миру.

«Нам будет очень легко доставить картину, так что мы рады», — сказала она.

Пабло Пикассо жил и работал в Париже большую часть своей жизни, а в парижских музеях выставлены тысячи картин, гравюр и скульптур художника.

Из собранных средств 1 млн евро пойдет лондонской Opera Gallery, владельцу картины, а остальные средства будут пожертвованы Французскому фонду исследований болезни Альцгеймера.

«Эта инициатива, связанная с Пикассо, — еще один кирпичик в том фундаменте, благодаря которому однажды болезнь Альцгеймера станет не более чем негативным воспоминанием», — цитирует AFP главу фонда Оливье де Ладусетта.

В 2013 году победителем первого розыгрыша стал 25-летний житель американского штата Пенсильвания, а собранные средства тогда пошли на сохранение ливанского города Тир — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Победительницей второго розыгрыша в 2020 году стала 58-летняя итальянская бухгалтер, чей сын купил билет на Рождество. Вырученные средства были пожертвованы на проекты по улучшению санитарных условий в школах и деревнях Камеруна, Мадагаскара и Марокко.

 

#Франция #лотерея #Пикассо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]