В Бельгии столкнулись поезд и школьный автобус

Погибло четыре человека, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

В результате столкновения поезда со школьным микроавтобусом в городе Бюггенхаут в Бельгии погибли двое детей и два взрослых.

По данным фламандского общественного вещателя VRT, в момент аварии на железнодорожном переезде в микроавтобусе находились семеро детей, сопровождающий и водитель.

Министр мобильности Бельгии Жан-Люк Крюк подтвердил, что шлагбаум на переезде в момент столкновения был открыт.

Представительница бельгийской федеральной полиции Ан Бергер сообщила, что столкновение произошло около восьми утра.

«Микроавтобус направлялся в школу для детей с особыми образовательными потребностями. Речь идет в основном об учениках средней школы», — добавила она.

При этом, по ее словам, никто из пассажиров поезда не пострадал.