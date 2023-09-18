Мужчины часто пренебрегают своим здоровьем – Ажар Гиният

Здравоохранение
422
Кунапия Гульмира
корреспондент

По мнению министра здравоохранения Ажар Гиният, ОСМС стало спусковым механизмом для увеличения потребления медуслуг.

Фото: Kazpravda.kz

Как сказала глава Минздрава, страховая медицина внедрялась, чтобы снизить расходы семей на здоровье и обеспечить равный доступ к дорогостоящим обследованиям и операциям. Более 1 900 медорганизаций – поставщики  фонда медстрахования, из них более 60% – частники.

«Пациент при условии наличия медицинских показаний может попросить направление для получения консультации врача или диагностической услуги в любую из этих клиник. Страховая медицина внедрялась для того, чтобы снизить расходы семьи на здоровье и обеспечить равный для всех доступ к самым дорогостоящим обследованиям и операциям», – пояснила Гиният.

Она напомнила, что ранее операция по квоте считалась удачей, в то время как сейчас, по мнению министра, этим никого не удивишь.

Ажар Гиният считает, что ОСМС стало неким спусковым механизмом для увеличения потребления медуслуг и частично связывает это с ростом продолжительности жизни, рождаемости, что, в свою очередь, приводит к росту обслуживания наиболее интенсивных потребителей медуслуг – пожилых, беременных, детей.

«Люди стали чаще посещать поликлиники, проходить обследования.  Если в 2019 году расходы на здоровье одного жителя страны составляли 56 тысячи тенге, то в 2023 году тратится в среднем 131,1 тысячи тенге. Увеличение – в 2,3 раза», – пояснила министр.

Она подчеркнула рост финансирования по отдельным направлениям медпомощи. В частности, объем финансирования высокотехнологичных медуслуг увеличился в 3,7 раза в сравнении с 2019 годом, медреабилитации – в 13 раз, консультативно-диагностической помощи – в 15,5 раза.

Инфографика Натальи Ляликовой

Как отметила глава Минздрава, люди все больше требуют исполнения прав на медицинскую помощь, что заставляет повышать стандарты качества.

«Но и сам гражданин должен выступать партнером системы здравоохранения, прилагать усилия для сохранения собственного здоровья, проходить скрининги, профосмотры, диспансеризацию, лечение артериального давления.

Много внимания обращено на показатели женского здоровья, особенно на этапе беременности и родов, но мужчины часто пренебрегают здоровьем. Хотелось бы призвать всех казахстанцев вовремя проходить обследования, соблюдать приверженность врачебным назначениям», – рассказала Гиният.

На ее взгляд, медицина переходит на «персонализированное лечение», усиливается тренд профилактической медицины, когда важно любыми путями сохранить здоровье, не заболеть и поддерживать заданные параметры качества жизни.

Ажар Гиният обратила внимание на то, что для получения медпомощи необходимо прикрепиться к организации ПМСП. Она добавила, что это могут быть медпункты, ФАП, врачебные амбулатории, центры ПМСП, поликлиники по месту постоянного или временного проживания.

Она также напомнила о необходимости уплачивать взносы и быть застрахованным в сис­теме ОСМС, чтобы получать объем медпомощи и лекобеспечение в полной мере.

#лечение #профилактика #медицинское страхование #квота

Популярное

Все
Теперь следим за «Актобе»
Железные люди и кони
Бесподобный «Хумо»
Сайгаки: массового отстрела не будет
Жители одного из районов Жезказгана оказались заочно выписанными из своих домов
Заработал в селе рыбный цех
«Саммит для учебников истории»
В поисках зернового баланса
С любовью навсегда!
Тайны древних городищ
Парад «непарадных» профессий
Пилотные выборы
Чтобы не повторилось вновь
С заботой о священном месте
На знатный юбилей
Сельчанам нужна поддержка
Есть время – читай!
Школьники-спасатели
Достижение Целей устойчивого развития – национальный приоритет Казахстана
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Символ свободы
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
«Дорожная карта» экономического и политического будущего
У мавзолея Алаша-хана
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
А «безналом» – лучше!
Как будет регулироваться платформенная занятость
10-летний школьник пытался покончить с собой в Алматинской области
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
При маловодье много ль будет риса?
Задача сложная, но выполнимая
За три минуты спасли алматинские хирурги женщину от обширного инфаркта
Когда волк не помощник
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Я б в рабочие пошел
Какие жалобы по оказанию госуслуг поступают чаще всего
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Как будут обеспечиваться лекарствами казахстанцы
Как теперь будет работать скорая медицинская помощь в Казах…
Химожоги дыхательных путей вернули в реестр заболеваний
Медучреждения Астаны прикрепляли умерших – прокуратура

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]