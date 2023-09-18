Мужчины часто пренебрегают своим здоровьем – Ажар Гиният

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Как сказала глава Минздрава, страховая медицина внедрялась, чтобы снизить расходы семей на здоровье и обеспечить равный доступ к дорогостоящим обследованиям и операциям. Более 1 900 медорганизаций – поставщики фонда медстрахования, из них более 60% – частники.

«Пациент при условии наличия медицинских показаний может попросить направление для получения консультации врача или диагностической услуги в любую из этих клиник. Страховая медицина внедрялась для того, чтобы снизить расходы семьи на здоровье и обеспечить равный для всех доступ к самым дорогостоящим обследованиям и операциям», – пояснила Гиният.

Она напомнила, что ранее операция по квоте считалась удачей, в то время как сейчас, по мнению министра, этим никого не удивишь.

Ажар Гиният считает, что ОСМС стало неким спусковым механизмом для увеличения потребления медуслуг и частично связывает это с ростом продолжительности жизни, рождаемости, что, в свою очередь, приводит к росту обслуживания наиболее интенсивных потребителей медуслуг – пожилых, беременных, детей.

«Люди стали чаще посещать поликлиники, проходить обследования. Если в 2019 году расходы на здоровье одного жителя страны составляли 56 тысячи тенге, то в 2023 году тратится в среднем 131,1 тысячи тенге. Увеличение – в 2,3 раза», – пояснила министр.

Она подчеркнула рост финансирования по отдельным направлениям медпомощи. В частности, объем финансирования высокотехнологичных медуслуг увеличился в 3,7 раза в сравнении с 2019 годом, медреабилитации – в 13 раз, консультативно-диагностической помощи – в 15,5 раза.

Инфографика Натальи Ляликовой

Как отметила глава Минздрава, люди все больше требуют исполнения прав на медицинскую помощь, что заставляет повышать стандарты качества.

«Но и сам гражданин должен выступать партнером системы здравоохранения, прилагать усилия для сохранения собственного здоровья, проходить скрининги, профосмотры, диспансеризацию, лечение артериального давления.

Много внимания обращено на показатели женского здоровья, особенно на этапе беременности и родов, но мужчины часто пренебрегают здоровьем. Хотелось бы призвать всех казахстанцев вовремя проходить обследования, соблюдать приверженность врачебным назначениям», – рассказала Гиният.

На ее взгляд, медицина переходит на «персонализированное лечение», усиливается тренд профилактической медицины, когда важно любыми путями сохранить здоровье, не заболеть и поддерживать заданные параметры качества жизни.

Ажар Гиният обратила внимание на то, что для получения медпомощи необходимо прикрепиться к организации ПМСП. Она добавила, что это могут быть медпункты, ФАП, врачебные амбулатории, центры ПМСП, поликлиники по месту постоянного или временного проживания.

Она также напомнила о необходимости уплачивать взносы и быть застрахованным в сис­теме ОСМС, чтобы получать объем медпомощи и лекобеспечение в полной мере.