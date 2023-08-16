Музыкальный вояж в столицу

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Таша Нойер

Карагандинский академический театр музыкальной комедии выступил в столице.

фото предоставлено театром

С 2019 года, исключая время пандемии, артисты театра ежегодно выступают перед столичной публикой на сцене «Астана Опера». На этот раз из шахтерской столицы Казахстана привезли шесть спектаклей для взрослых и детей: это оперетты И. Кальмана «Марица» и И. Штрау­са «Летучая мышь», музыкальная комедия Г. Гладкова «Собака на сене», а также детские постановки – мюзикл в стихах А. Гончарова «Снежная королева», музыкальные сказки «Аладдин» С. Цирюк и «Бременские музыканты» Г. Гладкова.

Оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь», пожалуй, одна из известнейших в своем жанре. Премьера спектакля в карагандинском театре состоялась 45 лет назад, однако до сих пор он пользуется у публики большим успехом.

– Как хорошо, что есть возможность увидеть выступление артистов карагандинского театра в Астане! Жанр оперетты помогает отвлечься от всех жизненных проблем и невзгод, насладиться сюжетом и прекрас­ными голосами исполнителей, их артистизмом. Спектакль «Летучая мышь» – яркий, запоминающийся. Мы получили много приятных эмоций от посещения театра, – сказала зрительница Эльвира Муканова.

Не меньшее удовольствие от встречи с карагандинскими артистами испытали дети.

– Мне больше всех понравился Аладдин, – поделился впечатлениями юный зритель Артем Потапченко. – Он очень храбрый и находчивый, смог победить злого волшебника и спасти свою невесту. Я бы тоже хотел иметь лампу, которая исполняет любое желание.

Карагандинский театр развивает уникальный для Казахстана музыкально-театральный жанр и имеет богатую историю – прошедший сезон стал уже пятидесятым. В репертуаре театра свыше 280 постановок, в числе которых жемчужины мировой классической оперетты: «Баядера», «Сильва», «Марица» И. Кальмана, «Цыганский барон», «Летучая мышь», «Ночь в Венеции» И. Штрауса, «Проделки Ханумы» Г. Канчели и многие другие. Театр также ставит мюзиклы, шоу, балеты, оперы, активно сотрудничает с известными режиссерами и хореографами, приглашает артистов из разных стран для участия в совместных проектах. За все время существования Карагандинский академичес­кий театр музыкальной комедии побывал в более чем 200 городах ближнего и дальнего зарубежья, где всегда находил новых поклонников.

#столица #Караганда #театр #гастроли #опера

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