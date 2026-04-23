Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы

Легенды мирового рока устроили алматинцам вечер сюрпризов. Британцы не просто отыграли хиты, но и признались в любви к местной культуре через музыку, сообщает Kazpravda.kz

Прошедшее шоу Deep Purple в Алматы запомнится фанатам не только мощным драйвом, но и исключительным уважением группы к гостеприимной стране.

Настоящий фурор вызвало соло клавишника Дона Эйри. Клавишник Дон Эйри произвел фурор и удивил местную публику, включив в свою программу гимн Казахстана. Трибуны ответили оглушительной овацией. Также в исполнении культового рокера прозвучала знаменитая песня Абая «Көзімнің қарасы».

Видео с этими фрагментами мгновенно захватили тренды соцсетей: казахстанцы активно делятся записями, благодарят группу за искренность и называют этот перформанс лучшим проявлением «культурного моста» между мировыми звездами и локальной аудиторией.