Чешские поклонники Димаша организовали сбор для особенного ребёнка

Мать Томашека рассказала, что после рождения мальчик провёл восемь месяцев в больнице

Фото: Dimashnews.com

В прошлом году чешские фанаты оказали финансовую помощь талантливым ученикам музыкальной школы в Актобе. При содействии преподавателя Димаша Марата Айтимова, собранные средства были переданы непосредственно студентам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

По словам поклонников, именно ценности доброты, человечности и сострадания, которые Димаш несёт через своё творчество, вдохновили их продолжить эту инициативу.

В этом году благотворительный сбор был организован в поддержку маленького Томашека, который борется с тяжёлым заболеванием. Средства будут направлены на помощь мальчику и его семье, которым необходим круглосуточный уход и постоянная медицинская поддержка.

Мать Томашека рассказала, что после рождения ребёнок провёл восемь месяцев в больнице. Впоследствии у него были диагностированы серьёзные нарушения здоровья, включая повреждение мозга, тяжёлую умственную отсталость и выраженный аутизм. По её словам, уход за сыном требует постоянного присутствия и полной самоотдачи.

Чешские поклонники подчёркивают, что своими инициативами хотят выразить не только восхищение Димашем как артистом, но и благодарность за те человеческие ценности, которыми он вдохновляет людей по всему миру. Они убеждены, что музыка способна объединять людей и становиться источником реальной помощи и добрых поступков.

«Пусть каждая подобная история станет источником вдохновения для других», – отметила администратор чешского фан-клуба Димаша Кудайбергена Яромира Шебелова.

Напомним, портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе. На создание работы дети потратили одну неделю и использовали около 3 000 деталей LEGO.