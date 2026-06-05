Чешские поклонники Димаша организовали сбор для особенного ребёнка

Дана Аменова
специальный корреспондент

Мать Томашека рассказала, что после рождения мальчик провёл восемь месяцев в больнице

Фото: Dimashnews.com

В прошлом году чешские фанаты оказали финансовую помощь талантливым ученикам музыкальной школы в Актобе. При содействии преподавателя Димаша Марата Айтимова, собранные средства были переданы непосредственно студентам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

По словам поклонников, именно ценности доброты, человечности и сострадания, которые Димаш несёт через своё творчество, вдохновили их продолжить эту инициативу.

В этом году благотворительный сбор был организован в поддержку маленького Томашека, который борется с тяжёлым заболеванием. Средства будут направлены на помощь мальчику и его семье, которым необходим круглосуточный уход и постоянная медицинская поддержка.

Мать Томашека рассказала, что после рождения ребёнок провёл восемь месяцев в больнице. Впоследствии у него были диагностированы серьёзные нарушения здоровья, включая повреждение мозга, тяжёлую умственную отсталость и выраженный аутизм. По её словам, уход за сыном требует постоянного присутствия и полной самоотдачи.

Чешские поклонники подчёркивают, что своими инициативами хотят выразить не только восхищение Димашем как артистом, но и благодарность за те человеческие ценности, которыми он вдохновляет людей по всему миру. Они убеждены, что музыка способна объединять людей и становиться источником реальной помощи и добрых поступков.

«Пусть каждая подобная история станет источником вдохновения для других»,  отметила администратор чешского фан-клуба Димаша Кудайбергена Яромира Шебелова.

Напомним, портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе. На создание работы дети потратили одну неделю и использовали около 3 000 деталей LEGO. 

#Чехия #сбор #благотворительность #Димаш #поклонники

Популярное

Все
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Бибисара Асаубаева досрочно выиграла шахматный турнир Norway Chess Women 2026
Дожди прогнозируются по республике в эту пятницу
В Шымкенте выявили крупную партию нелегальных куриных яиц
Да будет газ!
Насосные станции обновят поэтапно
Основа национальной идентичности
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
Какие улицы временно перекроют в столице в рамках Astana Half Marathon
Зеленый коридор для скорой
Посевная проходит без сбоев
Укреплять интеллектуальный потенциал нации
Класс будущего
Подведены итоги природоохранных инициатив
Из зерна получают… горючее
Жестовый язык может обрести официальный статус
Твой выбор
Дочь – это не сын
Домбра в помощь учебнику
От посадки лесов до контроля над промышленными выбросами
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Педагог с большой буквы
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Жанатас: большой трансфер инноваций
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
В Актау откроется консульство РФ
Как сделать бизнес экологичным?
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Мир насекомых и опасные трюки: журналистам показали закулис…
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Кампании по спасению природы от имени Димаша поддерживают D…
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского гер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]