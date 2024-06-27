МВД подтверждает случаи продажи детей внутри Казахстана

Как отмечают в ведомстве, случаи продажи детей связаны с бездетностью некоторых семейных пар
Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, подтвердил случаи продажи детей внутри страны, передает корреспондент Kazpravda.kz
«К сожалению, есть такая статистика. В прошлом году 19 уголовных дел было возбуждено по продаже детьми, в этом году уже 6 фактов. В основном, дети продаются внутри нашей страны», - констатировал он.
По его информации, случаи продажи детей связаны с невозможностью некоторых семейных пар иметь детей.
«Есть люди, которые по каким-то, наверное, физиологическим особенностям не имеют возможности иметь детей. Они порождают некоторый спрос. И находятся люди, которые этот спрос удовлетворяют (…) В данных случаях замешаны работники перинатальных центров, детских домов и граждане, у которых нежелательная беременность (…) По этим статьям наказание очень жесткое – за торговлю детьми полагается срок до 18 лет лишения свободы», - отметил замглавы МВД.