МВД подтверждает случаи продажи детей внутри Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, подтвердил случаи продажи детей внутри страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

«К сожалению, есть такая статистика. В прошлом году 19 уголовных дел было возбуждено по продаже детьми, в этом году уже 6 фактов. В основном, дети продаются внутри нашей страны», - констатировал он.

По его информации, случаи продажи детей связаны с невозможностью некоторых семейных пар иметь детей.