По мнению казахстанского киноведа Гульнары Абикеевой, первому поколению кинематографистов эпохи независимости Кыргызстана (тем, кому под 60) выпало самое сложное: заявить о своей идентичности и «застолбить» культурную территорию, отличную от советской. И сделали они это блестяще, считает она.

– Актан Арым Кубат (Абдыкалыков) создал трилогию «Селкинчек» – «Бешкемпир» – «Маймыл», где исследовал природу заложенной в детстве национальной идентичности, а потом в картинах «Свет-аке» – «Кентавр» – «Эсимде» размышлял уже о настоящей действительности, где социум, религия, геополитика влияют на человека. Марат Сарулу считал, что кинематограф в какой-то степени моделирует и прогнозирует будущее. Его картины «Мандала» – «Брат мой, Шелковый путь» – «Переезд» тоже своего рода определение пути нации и народа, – говорит Гульнара Абикеева.

Эрнест Абдыжапаров, Темир Бирназаров, Садык Шернияз в своем творчестве двигались сразу в двух направлениях: современном, создавая фильмы, утверждающие новое бытие независимого Кыргызстана, и историческом.

Новое поколение появилось благодаря тому, что предыдущее позаботилось о своих преемниках, создав в начале 2000-х «Стратегию 10+». Кинематографическая молодежь тех лет взяла на себя и административно-управленчес­кие задачи. Так, Акжол Бекболотов возглавлял департамент кино Кыргызстана, Айбек Дайырбеков – Союз кинематографистов. Активно снимает кино Руслан Акун. Безусловными событиями стали фильмы «Аврора» Бекзата Пирматова и «Кол» Эмиля Атагельдиева. К этому же поколению относятся Наргиза Маматкулова и Эльнура Осмоналиева, кинодокументалис­ты Нуржамал Карамолдоева, Адилет Каржоев и другие.

Если предыдущее поколение кыргызских кинематографис­тов во главу угла ставило нацио­нальные традиции и обычаи, общ­ность рода и патриархальный коллективизм, то у миллениалов социальная ответственность, права и свобода индивида ставятся превыше всего.

Так, в короткометражке Мирлана Абдыкалыкова «Карандаш для муравьев» (2010) все прямо наоборот, чем в фильме «Бешкемпир» Актана Абдыкалыкова, его отца: брак не состоялся, мальчик не хочет социализироваться, картинка дисгармонична. И в целом главный герой, нарисовав вокруг себя круг, как бы говорит: «Оставьте меня все в покое».

Тема социальной ответственнос­ти – еще одна характерная черта для этого поколения. Особенно остро она прозвучала в картине «Завещание отца» режиссеров Дастана Жапаруулу и Бакыта Мукула. Тему исполнения морального долга поднимает режиссер Дастан Жапаруулу в фильме «Сделка на границе» (2024).

«Запах полыни» (2022) Айбека Дайырбекова – трогательная история о взрослении трех мальчиков-подростков из не очень благополучных семей. Впечатляет финальная сцена: один из подростков выходит с рогаткой против своего взрослого «врага», который еще и на железном тракторе. Тот его, безусловно, может «раздавить», но подросток явно не отступит, и взрослый сдается.

– Эта «малая сила» тоже вырас­тает из чувства индивидуализма, а эмпатия – из доброты и справедливости, – говорит Гульнара Абикеева. – Понятно, что когда мы говорим о подобных вещах, то это общегуманитарные, морально-нравственные ценности, но именно этому поколению, мне кажется, свойственен трепетный взгляд не с позиции силы.

Кинокритик считает интерес­ными и показательными картины «Кол» («Озеро») режиссера Эмиля Атагельдиева и «Аврора» Бекзата Пирматова. Последняя – постмодернистская работа, созданная, чтобы показать, как все изменилось в стране, известной по «Белому пароходу» Айтматова. Сцена, когда две девушки-модели, отдыхая на яхте, говорят о том, какую музыку они взяли бы с собой на космический корабль, и это Бах и Рахманинов, тоже демонстрация того, что молодежь сегодня совершенно другая.

К слову, Бекзат Пирматов не имеет специального кинематографического образования, но его картина была номинирована на «Оскар» от Кыргызстана, где стремятся поддерживать все новое, меняющее сознание.

Творчество Руслана Акуна, снявшего уже 12 фильмов, направлено на освоение внешних миров. Так, картина «Бейиш» параллельно прокатывалась во всей Центральной Азии и в России, делая хорошие сборы, а потом отправилась в отдельное турне по зарубежной Азии. Такого коммерческого и маркетингового успеха не было ни у одной картины из нашего региона. Выб­рав довольно простой сюжет о том, как сын хочет отвезти мать в Мекку, он объединил сразу нес­колько мусульманских стран. Картина также была выдвинута от Кыргызстана на «Оскар».

– Безусловно, мой обзор современного кино ограничен в основном фестивальными картинами, – говорит Гульнара Аби­кеева. – Но все же можно выделить несколько характерных черт. Это индивидуализм, очерчивание собственных границ; социальная ответственность и моральный долг; взгляд не с позиции силы, или сила «слабых»; уважение, но не обязательное следование традициям; независимость – во взглядах и поступках персонажей. Интересно, что привнесет следующее поколение кинематографистов, которым сегодня чуть больше двадцати?..