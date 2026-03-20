История разворачивается в небольшом городке, каких на постсоветском пространстве немало. Однако уральцы, конечно, узнают знакомые локации. По сюжету главный герой возвращается домой после тюрьмы, где провел 20 лет. Он хочет попросить прощения у матери, но женщина не узнает сына из-за болезни. Герой винит себя в этом и решает отвезти маму на море, где когда-то они были счастливы, чтобы память вернулась к ней. В фильме много и остросюжетных моментов. Ими создатели параллельно раскрывают события, происходившие с персонажами в лихие 90-е.

Как отмечает режиссер, до недавнего времени казахстанский зритель выбирал, как правило, комедию. Сегодня же все больше востребованы истории с глубокими эмоциональными переживаниями, сложными взаимоотношениями, социальным подтекстом. Именно такие фильмы заставляют нас задумываться о главном.

– Основной посыл фильма – уметь говорить самые важные слова своим близким. И делать это вовремя. Главный герой в молодости очень часто конфликтовал с матерью. И когда оказался за решеткой, этот конфликт так и остался открытым. Постепенно пришло осознание, насколько он был не прав, а вместе с ним и огромное чувство вины. Я думаю, такая духовная черствость очень характерна для нашего постсоветского менталитета. Большинство из нас стесняются говорить: «Я люблю тебя», «Прости», «Спасибо», – говорит Айбек Нигмет.

Прототипом фильма «Мама» стала короткометражка «Анасы бар адам». Еще работая журналистом, Айбек участвовал в съемке документального фильма о жителях села Березовка, которое расселили из-за расширения санитарно-защитной зоны действующего месторождения. Тогда его потрясла сама картина пустующих домов, где, казалось бы, только вчера горел свет в окнах и звучали голоса.

– Глядя на оставленные вещи, листая брошенные фотоальбомы, я подумал: вот человек возвращается домой, а его уже нет. Ведь мы воспринимаем отчий дом, родителей как фундамент жизни, крепкий тыл, обеспечивающий надежную психологическую защиту и безусловную любовь, – говорит он. – Я написал сценарий для короткометражного фильма, отправил в Фонд кино Казахстана, выиграл грант на производство.

В 2022-м работа над ним была завершена. Фильм участвовал в восьми кинофестивалях по всему миру. Работа начинающего режиссера привлекла внимание заслуженного деятеля РК Азамата Сатыбалды. Он предложил снять полный метр с его участием. Кроме того, известный актер выступил соавтором сценария. В главных ролях задействованы актеры Казахского национального театра драмы им. М. Ауэзова. Народная артистка Рахилям Машурова сыграла маму, Алишер Исмаилов – главного героя в молодые годы. Режиссерский замысел воплотил в зрительные образы известный оператор-постановщик Асылхан Мельдебеков, в списке работ которого такие фильмы, как «Зере», «Бизнес по-казахски», «Капитан Байтасов». Художник-постановщик – Нуржауган Алтыбайулы, композитор – Абай Акбаев. Таким образом, для работы над фильмом сложилась сильная команда состоявшихся профессионалов. В эпизодах снимались актеры областного Казахского драматического театра им. Х. Букеевой, а в массовке с удовольствием приняли участие уральцы.

– Более заряженного участника нашего проекта, чем Азамат Сатыбалды, я и представить себе не мог, – сказал Айбек Нигмет. – Я очень благодарен ему, а также генеральному продюсеру Назгуль Карабалиной за то, что поверили в меня. Их поддержка подарила мне возможность осуществить свою мечту.