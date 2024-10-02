«Мы бессильны против киберпреступлений»: запретить онлайн-кредиты предложил мажилисмен

Мажилис
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Депутат убежден, что сегодня преступления данной категории не раскрываются

Скриншот t.me/mazhilis_kz

Фракция НПК в лице депутата Мажилиса Магеррама Магеррамова предложила Нацбанку установить запреты на электронное кредитование граждан, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Мажилисмен отметил, что фракция НПК неоднократно выражала свою озабоченность уровнем киберпреступности и степенью раскрываемости данных преступлений.

«Несмотря на все меры, предпринимаемые уполномоченным органам, сегодня продолжает расти число граждан, пострадавших от интернет-мошенничества. Круг привлекаемых, осознанно или нет, к таким преступлениям лиц, так называемых «дропперов» – также несопоставимо велик. Причиненный ущерб исчисляется миллиардами тенге. Особо стоит отметить, что злоумышленники обладают всеми необходимыми персональными данными своих жертв, вплоть до информации о наличии счетов в банках», – сказал он.

Его возмущает, что  до сегодняшнего дня уполномоченным органом не выявлены источники «утечки» персональных данных граждан. Данное обстоятельство говорит о том, считает депутат, что наша система защиты персональных данных слаба и любого характера информация, будь-то ИИН или биометрия – может стать орудием преступления для киберпреступников. 

Магеррамов привел статистику: из 85 уголовных дел по мошенничеству в сфере кредитования, по 47 делам – сроки досудебного расследования – прерваны, в том числе по 45 делам – по основаниям неустановления лица, совершившего уголовное правонарушение.

Из 813 уголовных дел по мошенничеству с использованием платежных карт по 223 делам - сроки досудебного расследования прерваны по основаниям неустановления лица, совершившего уголовное правонарушение. По 218 делам подозреваемые находятся вне пределов юрисдикции Республики Казахстан.

«Из изложенного мы видим, что сегодня преступления данной категории не раскрываются. Пострадавшие вынуждены на протяжении долгих лет выплачивать кредиты по займам, которые явились предметом мошенничества. 

Нам стоит признать, что мы фактически бессильны против киберпреступлений. Развитие же искусственного интеллекта в разы опережает наши возможности защиты от их недобросовестного использования. До тех пор, пока мы бессильны в войне против киберпреступников, фракция НПК считает необходимым перейти к действенным мерам, направленным на предотвращение киберпреступлений», – заявил он.

Его фракция предложила Нацбанку принять меры для предотвращения использования механизмов банковских услуг, как инструмента мошенничества, путем установления запретов на электронное кредитование граждан.

#мошенничество #киберпреступление #онлайн-кредитование

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