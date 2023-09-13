Мы не должны решать проблему госязыка за счет сокращения других языков – Кошанов

Фото: пресс-служба Мажилиса

Ерлан Кошанов отметил, что парламентарии вправе высказывать свою точку зрения по тем или иным вопросам.

«В Мажилисе собрались депутаты с разными мнениями. Поэтому мы не можем им запретить. Они высказывают свое мнение. Запретить русский язык или развивать государственный язык? Свое мнение по этому поводу я уже высказывал ранее. Если мы, как народ Казахстана, будем знать много языков, наши дети, наши потомки и мы сами будем на ступень выше жителей других стран», – считает спикер Мажилиса.

Кошанов подчеркнул, что приоритет должен быть у государственного языка, но не за счет сокращения других.

«Требуются как русский, так и английский языки. Однако приоритет в первую очередь отдается государственному языку. Поэтому наши дети, окончившие школу, должны свободно владеть государственным языком. Нет никаких препятствий для изучения других языков. Мы не должны решать проблему государственного языка за счет сокращения преподавания других языков. Нам нужно все развивать. Но приоритет должен быть отдан государственному языку», – обозначил он.