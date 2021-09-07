Мы справимся

Страна переходит на семидневную неделю. Карантинные ограничения довольно длительное время делали субботу и воскресенье не просто выходными, но и практически полностью нерабочими.Статистика заражений коронавирусом идет на спад. Ограничения ослабляются. Дети пошли в школу. Но далеко не все склонны считать, что это прямые следствия вакцинации. Разделение страны на «зеленых» и «синих» продолжается. Статус, который дает получение вакцины, или отрицательный ПЦР-тест дают возможность жить практически «как раньше». Но не для всех этот инструмент борьбы с «короной» приемлем.Сегрегация вызывает и протес­ты. На этой неделе прославился детский развлекательный центр в Караганде. Маленькое, но гордое заведение могло работать в выходные, но отказалось это делать из солидарности с людьми, не имеющими зеленый статус.С 6 сентября в Казахстане введен запрет на очную работу для невакцинированных. Широкий круг предприятий, вне зависимости от формы собственности, теперь не имеет права допускать к работе сотрудников, не получивших вакцину. Речь идет о предприятиях, чья деятельность так или иначе сопровождается взаимодействием с клиентами.Круг «сопротивления» сужается...Реформы в спорте на неделе вышли на новый виток: мозговые штурмы и рабочие группы, и даже проектные офисы. Пожалуй, впервые люди не из спорта так серьезно стали вникать в эту довольно закрытую отрасль, существующую по своим правилам. Порой далеко не всегда спортивным. И неудивительно, что общественность была удивлена назначением на роль лидера проектного офиса при профильном министерстве человека, далекого от спорта.Удивление странное, откровенно говоря. Взгляд со стороны на спорт сейчас не кажется совсем уж провальным решением. Ведь не поставите же вы во главу комиссии по сохранности урожая сторожа, у которого в саду постоянно пропадают яблоки?А вот опыт спортсменов-паралим­пийцев всему казах­станскому спорту пригодился бы без сомнений. С Паралимпиады наша команда привезла пять медалей. В том числе одну золотую. Это лучший результат в истории. И это – настоящая победа и настоящий спорт, когда преодоление демонстрируют невероятно сильные духом люди.В таких успехах нет простых рецептов, состоящих из одного ингредиента. Но достаточно посмотреть на Центр паралимпийской подготовки, чтобы понять, как наличие грамотной спортивной инфраструктуры может влиять на результат.Инфраструктура важна во всех сферах. Будь то спорт или туризм.В алматинских горах установят первые хижины для безопасности туристов. Хороший шаг в ответ на увеличение трагедий в горах. Чем популярнее пешие маршруты, тем больше сообщений о пропавших и заблудившихся новичках, вышедших в поход без должной подготовки. Таких туристов должны спасти новые хижины.Яркие модули снабжены печами и аварийными комплектами. На крышах установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей. Если заплутавший путник выйдет к такому модулю, о нем можно не переживать. Единственное, о чем беспокоятся алматинцы, так это о сохранности хижин.Минимальная сумма, необходимая для проживания в Алматы, превысила минимальную заработную плату. А стоимость арендных квартир с наступлением учебного года вновь бьет все рекорды. Хижина, конечно, не выход, но чем не цель? Особенно для лиц без определенного места жительства? Как в шутку написал в комментариях один из пользователей: «Путь предстоит нелегкий, но мы справимся!»Мы же продолжаем верить, что справиться со всем поможет сознательность. И в спорте, и в здоровье, и в хижинах, конечно.