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Мы теперь солдаты!

Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

«Казахстанской правде» военные приоткрыли секрет, как за год из вчерашних юнцов сделать настоящих защитников Родины.

В здоровом теле – здоровый дух

Левый берег Иртыша. Степь. Воен­ный городок Ахмирово. За свою почти 60-летнюю историю у гарнизона были разные времена – и хорошие, и плохие. В переходные 90-е, например, был момент, когда казармы накануне зимы остались без тепла – в котельной не было угля. В нулевые СМИ писали о дырах и подкопах в заборе, через которые могли выносить оружие. Лет 15 назад «фишкой» части стал женский взвод снайперов…

А как дела у военных сегодня? Отправляюсь в войсковую часть № 27943 Министерства обороны РК, чтобы все увидеть своими глазами.

К контрольно-пропускному пункту ведет тротуар. Бордюры побелены, на асфальте ни соринки. По проезжей части следует колонна армейских КамАЗов в сопровождении военной полиции. Постовой что-то уточняет, ворота распахиваются, колонна скрывается на территории военчасти.

В дни трагических январских событий армейская техника из Ахмирово стала для горожан символом надежды. Люди вздохнули с облегчением: сам вид военных вселял уверенность, что город под защитой. Что закон и порядок гарантированы. Военные и Нацио­нальная гвардия действовали слаженно, единой силой.

Как сегодня вспоминают офицеры, сигнал тревоги прозвучал в два часа ночи. Весь командный состав немедленно прибыл в часть. Не было ни одного, кто бы отказался от выполнения боевой задачи или заявил: «Не буду служить». Все понимали: речь идет о защите конституционного строя. Часть боевой техники выдвинулась в Усть-Каменогорск. По два подраз­деления отправились в Алматы и Астану для охраны стратегических объектов. Ни Интернета, ни связи. Жены военнослужащих в волнении за любимых не находили себе места. Только через два-три дня появилась возможность передать им весточки. Командир части Аслан Китапбаев специально собрал женщин – подробно объяснил ситуацию, вселил уверенность.

Сегодняшнее появление ­КамАЗов цвета хаки на местных дорогах, к счастью, связано с будничной мирной задачей – они доставили на вокзал солдат, завершивших срочную службу. Год в армии позади, парням пора домой.

– У нас больше тысячи военнослужащих, каждые полгода по триста-пятьсот человек демобилизуются, – объясняет встречающий меня на КПП временно исполняющий обязанности заместителя командира части по воспитательной и идеологической работе Санжар Мирзаев. – На вокзале они садятся в поезд, следующая остановка – военкомат по месту жительства. Встают на учет, становятся резервистами. Я всегда говорю парням: «Вы служили в боевой бригаде, если понадобится, встанете на защиту Родины».

Сразу за КПП в глаза бросаются новые сооружения – территория части по периметру оборудована огневыми точками. Они появились как дополнительная мера после январских событий. Ни у кого не должно быть ни капли иллюзий по поводу боеготовности гарнизона. В армии знают боевую науку!

Рядом с казармами – большой стадион, или, если точнее, спортивный полигон. Беговые дорожки, футбольная площадка, волейбольная, гимнастические турники, перекладины, полоса препятствий – все необходимое, чтобы ежедневно заниматься физподготовкой. На стадионе как раз тренируется рота солдат – работают в спаррингах.

– Совершенствуют приемы рукопашного боя, – комментирует майор. – Стадион всегда занят. Подразделения по очереди играют в футбол, волейбол, занимаются в тренажерном зале, отрабатывают приемы боя.

По дороге в часть офицер делится недавним случаем. Из Алматы прибыл призывник из числа маменькиных сынков. Единственный ребенок в семье, щуплый, неумелый. Когда ребятам выдали обмундирование и все уже пришили погоны и нашивки, он один не смог привести форму в порядок. Не знал, как держать иголку в руках. Все ему помогали, подсказывали, давали советы. До армии юноша ни разу не стоял на лыжах, ему пришлось не просто учиться бегать, а сдавать нормативы наравне со всеми.

И вот проходит 8 месяцев, в часть приезжают родители – проведать сына. Парень вбегает в комнату на КПП, где его ждут родные. А те, бросив мельком взгляд, продолжают разговаривать друг с другом как ни в чем не бывало. «Папа, мама, здравствуйте, это я». Родители даже опешили – они не узнали сына! Он раздался в плечах, вытянулся, повзрослел, возмужал.

– Армия меняет парней к лучшему, – заключает Санжар. – Они закаляются, у них формируется мужской характер.

В центре военчасти – музей под открытым небом: танк, боевая машина пехоты, пушки. Технику можно посмотреть, потрогать руками. Все гости, по словам офицера, первым делом бегут к танку – делают селфи на фоне пушки. Музей, к слову, отражает назначение ахмировской бригады. Ее основа – мотострелки, но есть и танкисты, и артиллеристы, и связисты. В под­разделениях налажена взаимозаменяемость. Стрелок, как правило, разбирается в механике или связи. Связист должен отлично стрелять.

На плацу с молодыми солдатами идут занятия по строевой подготовке. С командным голосом у офицеров явно все в порядке: приказы звучат четко, громко. Парни учатся подходить к старшему по званию, выполнять построения на месте и в марше. Можно, конечно, поддеть военных за любовь к шагистике и муштре. Но спросите любого, кто прошел армию, вам подтвердят: без строевой науки на службе – ни шагу. Такая школа вырабатывает дисциплину, субординацию, командный дух, навык подчинения командиру.

Кстати, еще одно отличие сегодняшних вооруженных сил – форма на солдатах сидит как влитая. Если в те же нулевые годы можно было встретить новобранца, обутого в «сорок пятый растоптанный» и в шапке 60-го размера, то сегодня все обмундирование выдают строго по размеру.

– Вещевое обеспечение на жестком контроле, – говорит замкомандира по воспитательной и идеологической работе второго мотострелкового батальона Данияр Нуртаканов. – На складах всегда запас формы, чтобы выдать солдату плюс имеется неприкос­новенный запас. Военнослужащие обеспечены повседневной, спортивной, парадной одеждой. Выдают абсолютно все – от перчаток до зубной щетки. Когда солдаты выезжают на полигон, у них специальная зеленая форма.

Вместе с замкомандира мы подходим к большим палаткам. Над брезентовыми крышами выглядывают печные трубы. Один воен­нослужащий деловито рубит дрова, другой бегом их таскает. Палатки кажутся легкими, но, по словам Данияра, они непродуваемые, утепленные, отапливаемые. Дело в том, что в капитальных казармах разместились прибывшие призывники. Парни месяц на карантине, только начинают обучение, проходят ввод в строй. Им, молодым, соз­дали более комфортные условия.

– Можно посмотреть? – спрашиваю я у Данияра, заглядывая в палатку.

Офицер откидывает полог. Внут­ри заправленные кровати, чистота, порядок. В нише – телевизор. Один солдатик строчит на швейной машинке – подшивает форму. Другой гладит. Капитан объясняет: здесь живут военнослужащие, которым вот-вот на дембель.

– Это специальная образцово-показательная казарма? – спрашиваю я недоверчиво. – Для проверяющих?

– Никак нет, – с улыбкой чеканит капитан. – В любой казарме так.

С этого года по инициативе министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова начал действовать комитет солдатских матерей – структура, призванная работать рука об руку с командным составом, следить, чтобы солдаты были обуты, одеты, накормлены. Общественницы могут нагрянуть в часть в любой момент, заранее никто не знает дату и время. И конечно, как замечает офицер, невозможно за пять минут создать иллюзию образцового быта или приготовить отличный обед.

– В армии сейчас все прозрачно, – говорит Данияр. – Общественники и родители своими глазами видят, как идет служба, как выполняется уставной порядок.

Как все

Возле палатки торможу солдата, выгружающего дрова. С разрешения офицеров он рапортует: «Рядовой Дамир Авамуслимов, второй мотострелковый батальон. Служба идет отлично, Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, по дому скучаю».

При виде улыбающихся командиров парень расслабляется и спокойным голосом дополняет: «Боевая и физическая подготовка проходят классно». За полгода службы он окреп, стал выносливее. Уже решил, что после демобилизации останется в армии по контракту. Служить хотел бы в этой же части № 27943. По родным скучает, но с ними можно поговорить в выходные по телефону и даже пообщаться по видеосвязи.

Следом с докладом спешит рядовой Руслан Супиев – слова аж от зубов отскакивают. Он родом из Талдыкоргана, служба идет к концу, на руках уже билет домой. Что дала армия? Закалился физически и морально, приобрел такие мужские качества, как терпение, стойкость, выдержка. «Год службы быстро пролетел», – заключает парень.

К слову, желающих продолжать службу по контракту немало. Данияр Нуртаканов делает расклад по своему батальону. Из примерно полусотни солдат, готовых демобилизоваться, около десяти хотят продолжить службу по контракту в данной части и еще 20 человек – в гарнизонах по месту жительства.

А еще в войска с удовольствием идут женщины! Красавицы, отличницы, леди добросовестность, леди исполнительность.

– Родные, наверное, отговаривали от военной службы? – спрашиваю я у ефрейтора Жулдыз Бикеновой.

– Никак нет, – заверяет военнослужащая. – Армия – это стабильность и дисциплина. В пандемию все сидели по домам, у меня мама потеряла работу. А войска не отправишь на дистанционку, у них не может быть локдауна. У меня были и работа, и зарплата.

Конечно, по словам Жулдыз, в армии серьезные требования, не все выдерживают. Но, например, в этом году в часть пришло много молоденьких военнослужащих и ни от одной из них ни разу не прозвучало негативного отзыва. Всем нравится. Факт сам по себе говорит о многом.

Вообще, женщины в части – это практически гарантированный комфортный психологический климат. Если офицер-мужчина многое пропускает мимо ушей, дамы с их материнским сердцем всегда откликнутся, помогут солдату советом, поддержат.

Автомат в руки

Какой мужчина не любит оружие? По словам офицеров, как только молодые солдаты выезжают на полигон на стрельбы, у них резко повышается мотивация. Подними военнослужащего ночью – он и во сне с закрытыми глазами разберет и соберет автомат Калашникова.

– На вооружении разные модификации, – объясняет Данияр Нуртаканов. – Есть облегченные модели, есть с прицельными планками по европейским стандартам. Сейчас идет модернизация оснащения.

Только «Казправде» офицеры соглашаются чуточку приоткрыть секреты системы безопасности. Возле оружейной комнаты – круглосуточный пост, дневальные меняются каждые два часа. Оружие – за бронированной дверью, ключи – у дежурного по части. Дежурный принимает автоматы поштучно, по номерам, в комплектности. Выдают стволы под подпись. При любой попытке открыть оружейку срабатывает сигнализация – звук оглушающий. Причем сигнал идет напрямую дежурному по части.

– Несанкционированное проникновение в арсенал невозможно даже в теории, – утверждает офицер. – Идет немедленное оповещение, тревога.

Рядом с оружейной комнатой стол для проверки стволов. Тут же специальное устройство под названием пулеуловитель: автоматы, перед тем как сдать на хранение, обязательно разряжают. Это железное правило, позволяющее исключить несчастные случаи.

Обед по расписанию

Ходит шутка, что у солдата-срочника три святых О: обед, отбой, отпуск. Если на поощрение в виде поездки домой могут рассчитывать только отличные военнослужащие, то столовая открыта для всех.

– Наш командир бригады Аслан Китапбаев регулярно заходит в столовую, сам садится за стол, пробует порции, – говорит Санжар Мирзаев. – Вопросы питания у нас на постоянном контроле.

Армейская асхана занимает большой просторный модуль. Первым к офицеру с докладом подлетает дежурный – командир отделения Виктор Попов. После команды «вольно» старший сержант выдает исчерпывающую информацию: на завтрак была манная каша, молоко, мед, хлеб, масло. На обед – борщ со сметаной, плов, салат из свежих овощей, яблоко, сок, компот, хлеб. На ужин будет гарнир с курицей.

– Порции нормальные, добавку просить можно, всегда есть запас хлеба, – объясняет Виктор.

Я скептически ухмыляюсь: мед, масло в солдатском рационе? Да ладно… Специально подхожу к парням, потихоньку задаю им воп­росы. Все дружно подтверждают: реально эти продукты входят в завтрак. Мед дают в небольших пакетиках-фасовках, масло – порциями-кубиками. А еще в части действует своя пекарня. Ежедневно здесь выпекают по одной булке на каждого военнослужащего. Больше тысячи «кирпичиков»! Хлеб, по словам солдат, вкусный. И по понятным причинам он всегда свежий, не залеживается.

Как повара умудряются накормить гарнизон почти в 1 300 человек?!

– Закладка продуктов начинается в 4 утра, в 6 утра уже все варится, – рассказывает руководитель компании, обслуживающей столовую, Алуа Зейнолда. – К 7 часам завтрак готов.

По-армейски четко Алуа рапортует: ей доверили накормить воен­нослужащих – она эту задачу выполняет. Сегодня, например, для парней, которые демобилизовались, в дорогу приготовили бутерброды и соки – голодными они не останутся.

– У меня очень большая семья, солдаты мне как дети, – смеется кулинар. – Здесь практически мой второй дом. Повара работают каждый день, а в праздники еще выше ответственность, потому что солдатам нужен праздничный обед.

Сильная армия для мирного Казахстана

В конце октября во всех частях казахстанских вооруженных сил прошли комплексные проверки. В том числе в ахмировском гарнизоне. Как говорят оптимисты, каждая инспекция – отличный повод найти недостатки и поработать над ними. Поэтому первый мой вопрос командиру части Аслану Китапбаеву о том, какую оценку выставили проверяющие войсковой части № 27943.

– Боеготовность части в порядке, – объясняет командир. – Мы готовы выполнить поставленную задачу. Сейчас в Министерстве обороны ведут масштабную аналитику. Были сделаны выводы по итогам январской трагедии, идет анализ событий в Украине, Нагорном Карабахе, Сирии. Поверьте, весь лучший опыт берется на вооружение. Сейчас идет апробация новых программ обучения, проводится техническое переоснащение, обновляется техника.

По словам подполковника, в армию приходят призывники с разной «физикой». Но всего полгода службы – и вчерашних слабаков не узнать. Они становятся крепкими, сильными, подтянутыми, накачанными. Гордость берет. Кто был с избыточным весом, скидывают по 15–20 кг. Перед дембелем командиры дают им наказ на будущее: рано вставать, вовремя ложиться, исключить фастфуд, правильно питаться. Жить по правилу: в здоровом теле – здоровый дух!

В целом все виды подготовки – строевая, боевая, огневая, патрио­тическая – идут по плану. С солдатами проводят тренинги по сплочению коллектива. Есть специальные часы, когда парней знакомят с историей родины, начиная от эпохи древних кочевников и основания Казахского ханства и заканчивая событиями наших дней.

– Как правило, бригада сдает зачеты на «отлично», – заключает Аслан Аманжолулы. – Бригада духом сильна. Как показали январские события, не было ни одного, кто бы проявил малодушие, все были готовы встать на защиту конституционного строя.

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