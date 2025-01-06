На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году

Повышение зарплаты затронет около 600 тыс. человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года продолжилось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Собщается, что повышение зарплаты затронет около 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как: бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.

Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в 2 раза.

Ранее сообщалось, на сколько выросли расходы бюджета на социально-трудовую сферу в 2025 году.