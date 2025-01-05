На 14% выросли расходы бюджета на социально-трудовую сферу в 2025 году

Пенсионные новости
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Рост составил 748,7 млрд тенге 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целом расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу в 2025 году предусмотрены на сумму более 6 трлн 108 млрд тенге, что на 14%, или 748,7 млрд тенге больше расходов 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

97,9% предусмотренных расходов, или 5 трлн 982 млрд тенге, будет направлено на социальные выплаты гражданам. Из них 4 трлн 262 млрд тенге предусмотрено на пенсионное обеспечение, что позволит охватить порядка 2,5 млн пенсионеров (с ростом численности на 77,8 тыс.), 1 трлн 720 млрд тенге – на выплату всех пособий, что позволит охватить порядка 2,3 млн человек.

Оставшиеся средства будут направлены на реализацию мер содействия занятости населения, обеспечение лиц с инвалидностью техсредствами и услугами реабилитации, повышение оплаты труда гражданских служащих и др.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии. В 2024 году на выплату пособий и пенсий было направлено 5 трлн 261 млрд тенге для 4,5 млн человек, в том числе для 2,4 млн пенсионеров и 2,1 млн получателей государственных пособий.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года предусмотрено повышение всех видов госпособий и базовой пенсионной выплаты на 6,5%.

#выплаты #пособия #пенсия #Минтруда

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