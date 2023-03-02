На 2,2 трлн тенге планируют увеличить расходы республиканского бюджета

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Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков в Сенате презентовал законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В целом в рамках уточнения бюджета предусмотрено увеличение расходов на общую сумму 2,2 трлн тенге на следующие приоритетные направления. На реализацию поручений президента предусмотрено 2 трлн тенге», - сказал Даурен Темирбеков.

На укрепление регионов и развитие инфраструктуры будет направлено 240 млрд тенге, из них на обеспечение питьевой водой в городах и селах – 109 млрд тенге.

Дополнительные расходы позволят, по его словам, увеличить доступ к централизованному водоснабжению в городах до 99%, в сельских населенных пунктах - до 96,5% в 2023 году.

Между тем на дальнейшую реализацию проекта «Ауыл – ел бесігі» будет направлено, по его словам, 55 млрд тенге. Данные расходы направлены на модернизацию 200 сельских населенных пунктов.

«На развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 24 млрд тенге. В рамках данных средств планируется подведение ИКИ к 550 малоэтажным жилым комплексам и около 15 тыс. земельным участкам для строительства индивидуального жилья. На развитие окраин крупных городов, малых и моногородов – 27 млрд тенге. На энергетический сектор планируется направить 144 млрд тенге, из них на строительство и реконструкцию систем теплоснабжения – 69 млрд тенге. Данные расходы направлены на реализацию 47 проектов по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения с показателем по износу от 75 % до 100%. На развитие тепло-, электроэнергетики – 74 млрд тенге», - сообщил спикер.

Позже представители СМИ отметили, что увеличивается финансирование силового блока до 2,5 трлн тенге. В этой связи они попросили уточнить, сколько денег какому блоку выделено.

«По оборонке я не могу озвучить цифры, так как это секретная информация. Здесь, если в общих словах, идет увеличение зарплаты силовых структур - Минобороны, Нацгвардии, КНБ, СГО и других», - ответил Даурен Темирбеков.