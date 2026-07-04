Олжас Бектенов поручил усилить контроль за рынком ГСМ

Фото: Пресс-служба Правительства

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание, посвященное ситуации на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов и исполнению ранее данных поручений по предотвращению незаконного вывоза нефтепродуктов за пределы страны, передает Kazpravda.kz.

В ходе совещания министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил, что ситуация на рынке ГСМ остается стабильной. По его словам, отечественные нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, а суммарные запасы бензина, дизельного и авиационного топлива полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Министерство энергетики продолжает контролировать вопросы производства и поставок нефтепродуктов.

«По данным министра внутренних дел Ержана Саденова, с начала года на автомобильных пунктах пропуска пресечено 593 попытки вывоза нефтепродуктов общим объемом свыше 40 тыс. литров. В целом, в рамках Дорожной карты по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов осуществляется усиленный контроль на приграничных зонах. Увеличен штат сотрудников для оперативного проведения углубленных проверочных мероприятий», — сообщили в пресс-службе Правительства.

Министр внутренних дел Ержан Саденов проинформировал, что с начала года на автомобильных пунктах пропуска предотвращено 593 попытки незаконного вывоза нефтепродуктов общим объемом более 40 тыс. литров.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов доложил о работе мобильных групп, которые в круглосуточном режиме патрулируют приграничные трассы. В рамках системы управления рисками проводится проверка автоцистерн и бензовозов.

За последние двое суток на пунктах пропуска пресечена 61 попытка вывоза горюче-смазочных материалов объемом более трех тонн в дополнительных баках и канистрах. Кроме того, проверено 18 специализированных транспортных средств, предназначенных для перевозки ГСМ. По одному из них, перевозившему 34 тонны нефтепродуктов, произведен отбор проб для проведения экспертизы.

Также органами госдоходов анализируется деятельность 62 автозаправочных станций и 22 мини-нефтеперерабатывающих заводов, где выявлено аномальное увеличение объемов оказываемых услуг. По результатам анализа будут проведены соответствующие проверки.

С докладами на совещании также выступили заместитель председателя Комитет национальной безопасности Республики Казахстан - директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, первый заместитель председателя Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Рустам Ахметов и заместитель председателя Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов.

Подводя итоги совещания, Олжас Бектенов подчеркнул, что обеспечение стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов остается одной из приоритетных задач Правительства. Госорганам поручено держать ситуацию на ежедневном контроле.