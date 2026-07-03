Жумангарин обсудил с руководством Anadolu Group новые инвестпроекты

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества

Efes и Coca-Cola обеспечивают более 10 тыс. рабочих мест в Казахстане: Серик Жумангарин обсудил с инвесторами новые проекты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с председателем правления холдинга Anadolu Group Камилем Сулейманом Языджи.



Стороны обсудили дальнейшее развитие производств в Казахстане, включая вопросы совершенствования акцизной политики в отношении отдельных видов алкогольной продукции, развития системы цифровой маркировки товаров и перспективы введения налога на сахаросодержащие напитки.



Подводя итоги встречи, стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества. Серик Жумангарин подчеркнул важность вовлечения казахстанских предприятий малого и среднего бизнеса в производственные цепочки крупных международных инвесторов, в том числе в сферах упаковки, логистики и транспорта, и подтвердил готовность Правительства оказывать Anadolu Group необходимое содействие в реализации действующих и новых инвестиционных проектов.

#Правительство #инвестпроекты #руководство #Anadolu Group

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