Жумангарин обсудил с руководством Anadolu Group новые инвестпроекты

Efes и Coca-Cola обеспечивают более 10 тыс. рабочих мест в Казахстане: Серик Жумангарин обсудил с инвесторами новые проекты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с председателем правления холдинга Anadolu Group Камилем Сулейманом Языджи.





Стороны обсудили дальнейшее развитие производств в Казахстане, включая вопросы совершенствования акцизной политики в отношении отдельных видов алкогольной продукции, развития системы цифровой маркировки товаров и перспективы введения налога на сахаросодержащие напитки.





Подводя итоги встречи, стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества. Серик Жумангарин подчеркнул важность вовлечения казахстанских предприятий малого и среднего бизнеса в производственные цепочки крупных международных инвесторов, в том числе в сферах упаковки, логистики и транспорта, и подтвердил готовность Правительства оказывать Anadolu Group необходимое содействие в реализации действующих и новых инвестиционных проектов.