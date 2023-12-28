На 28% вырастет численность рабочей силы в Казахстане к 2050 году – аналитики

К 2050 году ожидается, что население республики составит около 27,5 млн человек, две трети из которых будут проживать в мегаполисах и южных регионах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с демографическим прогнозом до 2050 года, подготовленным экспертами АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР), в наиболее вероятном сценарии уже к 2026 году численность рабочей силы в Казахстане стабилизируется на уровне 9,5 млн человек, активно начнет расти с 2028 года и к 2050 достигнет 12 млн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда РК.

«Ожидается, что до 2027 года показатель численности рабочей силы будет иметь небольшой прирост или его отсутствие, что связано с объективными факторами. Более-менее активный рост рабочей силы у нас ожидается примерно, начиная с 2028 года. Уже к 2031 году мы приблизимся к 10 млн человек, к 2040 – к 11 млн. Таким образом, рабочая сила будет прирастать примерно на 100 тыс. человек в год. К 2050 году мы возьмем планку в 12 млн человек, это означает, что в сравнении с 2023 годом (9,256 млн) прирост составит 28%», – рассказал директор департамента прогнозирования и исследований ЦРТР Дмитрий Шумеков.

В разрезе регионов в первую очередь рост численности рабочей силы ожидается в мегаполисах, в том числе в столице, где к 2050 году прирост может составить 2,4 раза. Практически удвоится рабочая сила в Алматы, на 80% вырастет ее количество в Мангистауской и Алматинской областях.

«При этом существует риск сокращения рабочей силы в Северо-Казахстанской области на целых 45%. Также в списке регионов, в которых ожидается снижение – Костанайская (-29%), Абай (-25%), Павлодарская (-24%) области. Под вопросом остается Жетысу. На данный момент недостаточно данных, чтобы точно определить, куда «склоняется» область – к сокращению или росту. Пока что прогнозы там говорят о сокращении», – рассказал аналитик.

Также в рамках прогноза было отмечено, что к 2050 году незначительно снизится доля населения трудоспособного возраста (с 59% до 57%), за счет более быстрого роста населения младше и старше трудоспособного возраста.

При этом натуральное число лиц трудоспособного населения к 2050 увеличится на 33% и достигнет 15,68 млн. Население младше трудоспособного возраста вырастет на 36%, до 8,18 млн, а старше трудоспособного – на 68%, до 3,7 млн.

В целом к 2050 году ожидается, что население республики составит около 27,5 млн человек, две трети из которых будут проживать в мегаполисах и южных регионах.