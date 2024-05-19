На границе с Китаем задержан нелегальный груз перепелиных яиц

Сельское хозяйство
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Нелегальный груз был уничтожен, передает Kazpravda.kz

Фото: Комитет ветконтроля

Ветеринарные инспекторы контрольного поста «Нур-Жолы» в области Жетісу задержали автотранспорт с грузом перепелиных яиц, следовавший из КНР. В ходе осмотра выяснилось, что груз из 360 яиц перевозился без необходимых ветеринарных сертификатов и разрешений на ввоз.

Нелегальный груз был уничтожен в соответствии с правилами утилизации и уничтожения пищевой продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья человека и животных.

Водителю автотранспорта был наложен штраф.

#Китай #контрабанда #перепелиные яйца

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