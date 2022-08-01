На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане

Женщина с ребенком в фокусе внимания

Социальная поддержка материнства и детства – одна из первостепенных задач любого государства, реализация которой влияет на качество жизни общества. Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Назгуль Сагиндыкова рассказала «КП» о том, какую помощь оказывает государство наиболее уязвимым слоям населения.

– Назгуль Ериковна, что под­разумевает определение «со­циальная поддержка населения»?

– Социальная поддержка – это целый комплекс мер, направленных на стимулирование рождаемости, поддержку многодетных матерей, семей, воспитывающих детей, несовершеннолетних с инвалидностью и других граждан, нуждающихся во внимании со стороны властей. Осуществляет­ся она в первую очередь посредством социальных пособий, выплат и услуг.

Государственная модель поддержки семей с детьми включает в себя, во-первых, выплату по беременности и родам для работаю­щих матерей. Ее размер зависит от среднемесячного дохода женщины за последние двенадцать месяцев. По состоянию на 1 июля текущего года из Государственного фонда социального страхования ее получили более 122 тысяч человек на сумму 79,2 миллиарда тенге, средний размер составил более 700 тысяч тенге.

Во-вторых, это единовременное пособие на рождение ребенка, размер которого определяется от очередности рожденного ребенка. Оно выплачивается всем семьям вне зависимости от того, работают родители или нет. В первом полугодии текущего года 224,8 тысячи семей получили это пособие на общую сумму 28,4 миллиарда тенге.

И, в-третьих, это пособие по уходу за ребенком до одного года. Для неработающих родителей оно выплачивается из республиканского бюджета. Размер дифференцирован в зависимости от очередности рожденного ребенка и составляет на первого малыша 5,76 МРП – 17 643 тенге, на второго ребенка 6,81 МРП – 20 860 тенге, на третьего 7,85 МРП – 24 045 тенге, на четвертого и более 8,90 МРП – 27 261 тенге. На 1 июля текущего года его уже получили около 46,5 тысячи человек на общую сумму 4,7 миллиарда тенге.

Для работающих родителей социальные выплаты по уходу за ребенком до достижения им одного года выплачиваются из средств Государственного фонда социального страхования. Размер выплат зависит от среднемесячного дохода лица, осущест­вляющего уход за последние два года. На 1 июля текущего года их получили порядка 505 тысяч человек на общую сумму 86,1 миллиарда тенге. Средний размер составил 36 168 тенге.

И еще, для создания дополнительной возможности по формированию у получателей необходимых пенсионных накоплений при выходе на пенсию осуществляется субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям вышеуказанной выплаты.

– К слову, о многодетных. Пару лет тому назад они выдвигали требования по улучшению жилищных и социально-бытовых условий. Какая работа проводится в данном направлении?

– С января 2020 года введено пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, в дифференцированном размере в зависимости от их количества в семье. При этом учитывают студентов, обучающихся по очной форме в учреждениях образования до 23-летнего возраста. Допустим, если у вас четверо детей, то размер пособия составляет 50 975 тенге, если пятеро – 63 727 тенге. А в семьях, где восемь и более деток, выплата равна 12 720 тенге на каждого ребенка.

Следует отметить, что с момента введения пособия многодетным семьям численность его получателей увеличилась в два раза. Считаем, это положительная динамика.

Что касается жилищных вопросов, то многодетные семьи и матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», со-гласно действующему жилищному законодательству, на сегодня имеют первоочередное право на получение жилья из коммунального жилищного фонда.

– А если в семьях есть дети с особыми потребностями?

– Детям с инвалидностью наз­начается ежемесячное государственное социальное пособие по инвалидности. Сумма зависит от группы, величины прожиточного минимума.

Родителям, опекунам и усыновителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, на весь период инвалидности назначается пособие по уходу за ним. Его размер составляет 52 345 тенге. На 1 июля 2022 года выплаты получили 96,7 тысячи человек на сумму 30,4 миллиарда тенге.

Также по решению местных представительных органов, то есть акиматов, родителям и иным законным представителям детей с инвалидностью предоставляется право на возмещение затрат на обучение на дому. По итогам второго квартала этого года такая помощь оказана 13,5 тысячи получателям на общую сумму 576,7 миллиона тенге.

Здесь же следует отметить, что граждане, ухаживающие за лицом с инвалидностью первой группы, одиноким лицом с инвалид­ностью второй группы, пенсионером по возрасту, нуждающимся в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим 80-летнего возраста, или за ребенком с инвалидностью в возрасте до 16 лет, могут рассчитывать на льготы по исчислению стажа при назначении пенсии. Проще говоря, время ухода за данными лицами засчитывается в трудовую деятельность.

– В продолжение разговора о многодетных матерях, какие еще привилегии есть у обладательниц подвесок «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получивших звание «Мать-героиня», орден «Материнская слава» I и II степеней?

– Во-первых, независимо от уровня доходов все они получают государственное пособие в размере 20 352 тенге. В этом году эти выплаты получили 228 тысяч женщин на общую сумму 27,4 миллиарда тенге.

Также, согласно налоговому законодательству, награжденные матери освобождаются от уплаты налога на транспортное средство, по земельным участкам, по придомовым земельным участкам, на имущество физических лиц в пределах 1 000-кратного размера МРП, государственной пошлины при совершении нотариальных действий, при совершении юридически значимых действий уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности.

– Расскажите о мерах под-держки детей из малообеспеченных семей.

– Для малообеспеченных семей предусмотрена адресная социаль­ная помощь. Но с 2020 года механизм ее предоставления откорректирован. Главным ориентиром стала мотивация к труду, обеспечение прозрачности и справедливости в отношении учета доходов малообеспеченных граж­дан и размеров государственной поддержки.

В этой связи усилены требования к трудоспособным получателям АСП. Сегодня в случае их отказа от предложенных активных мер содействия занятости право на получение АСП теряют все члены семьи.

На 1 июля текущего года АСП назначена 115 тысячам семей, или 592,3 тысячи человек. Из числа трудоспособных получателей АСП численность занятых и вовлеченных в активные меры содействия трудоустройству сос­тавила 107,2 тысячи человек, или 67,8%. Принятые меры позволили снизить количество получателей АСП в 2,2 раза.

Надо отметить, что для детей из числа малообеспеченных семей в возрасте от 1 года до 18 лет внедрен также гарантированный социальный пакет, предусматривающий бесплатное питание по месту обучения, льготный проезд на городском общественном транс­порте, обеспечение школьной формой и принадлежностями. На сегодня данная помощь оказана более 65 тысячам детей. Около 155 тысяч детей дошкольного возраста обеспечены продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями.

Для поддержки предпринимательской инициативы в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства предусмотрена выдача грантов в размере до 400 МРП. С текущего года приоритет отдан лицам из числа молодежи и социально уязвимых слоев населения.

Но обязательным условием для получения гранта является наличие сертификата обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес». В этом году обучение реализуется посредством платформы

Skills.enbek.kz, которая доступна уже с 25 июля.

Как отметил Глава государства, всесторонняя помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, – один из наших приоритетов. Реализуемые новые подходы позволяют обеспечить адресность, прозрачность и справедливость оказания помощи.