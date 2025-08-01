Сегодня в столице состоится концерт всемирно известной американской певицы Jennifer Lopez. Для удобства зрителей и снижения транспортной нагрузки в этот день будут организованы шаттл-маршруты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специальные автобусы начнут курсировать с 16:00 и обеспечат доставку пассажиров с пяти точек города до стадиона «Астана Арена», а также обратно по завершении мероприятия.

Маршруты движения специального транспорта:

Парковка у Столичного цирка;

Парковка у мечети «Хазрет Султан»;

Парковка у спортивного комплекса «QAZAQSTAN»;

Парковка у Центрального парка (со стороны проспекта Туран);

Парковка у мечети «Бас Мешіт».

Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях – до начала концерта и после его завершения. Во избежание заторов и сложностей с парковкой зрителям настоятельно рекомендуется воспользоваться общественным транспортом, такси или специальными автобусами на шаттл маршрутах.