На крупную денежную компенсацию могут претендовать все жители РК - фейк

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Фактчекеры Stopfake.kz разобрали очередное мошенническое объявление, передает Kazpravda.kz

Информация о том, что якобы на крупную денежную компенсацию могут претендовать все жители РК, не соответствует действительности.

«Не нужно доверять этой рекламе и переходить по сомнительным ссылкам. Список фондов, которые действуют на территории нашей страны, размещен на портале электронного правительства Egov.kz. Согласно ему, в Казахстане нет организации, зарегистрированной под названием «Официальный благотворительный фонд» (ОБФ)», — говорится в сообщении.

При попытке перейти на сайт, указанный в объявлении, поисковая система «Яндекс» выдает предупреждение: «Сайт может быть опасен».

По данным поисковика, «этот сайт может выдавать себя за популярный сервис или сайт известной организации, чтобы выманить конфиденциальные данные посетителей (пароли, номера банковских карт и т.д.).

Если пользователь игнорирует предостережение и все-таки переходит по ссылке, появляется новое окно. Здесь указывается сумма, которая якобы ему положена, и предложение связаться с юристом.

Информация, которую вы оставите на этом сайте, может быть использована для снятия денег с вашего банковского счета. Не стоит в погоне за легкими деньгами сообщать конфиденциальные сведения незнакомым людям.