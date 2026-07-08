Казахстанцев предупредили о распространенных схемах интернет-мошенничества

Мошенничество
Дана Аменова
специальный корреспондент

Обман может начаться с обычного объявления о продаже

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АРРФР напоминает, что мошенники продолжают использовать различные способы психологического воздействия и современные технологии для хищения денежных средств граждан, сообщает Kazpravda.kz 

Как уточняется, для обмана злоумышленники представляются сотрудниками организаций, создают поддельные сайты и аккаунты, а также рассылают фишинговые сообщения.

Обман может начаться с обычного объявления о продаже. Человек откликается, переводит деньги и остается ни с чем.

Мошенники часто звонят, представляясь сотрудниками банка или полиции. Они говорят уверенно, создают ощущение срочности, убеждают в опасности и вынуждают действовать быстро.

Также активно используются фальшивые инвестиции – обещают легкий заработок, предлагают вложить средства или передать доступ к банковскому приложению.

Кроме того, злоумышленники используют фишинг – поддельные сайты и письма, которые внешне неотличимы от официальных. Человек переходит по ссылке, вводит данные, и доступ к счету оказывается в руках преступников.

Нередко мошенники могут отправлять сообщения якобы от друзей в мессенджерах – просят занять деньги, участвовать в розыгрыше или пройти опрос, после чего начинают списания со счета.

Для защиты персональных данных и финансов необходимо соблюдать цифровую гигиену. Никогда не передавайте коды из SMS, пароли и реквизиты карты. Перед вводом логина или пароля обязательно проверьте адрес сайта. Приложения стоит загружать только из официальных источников. И главное – не переводите деньги, если чувствуете давление или вас намеренно торопят.

Как себя защитить

-Не сообщайте никому коды из SMS, PIN-коды, CVV с карты и другие данные.

-Проверяйте адрес сайта перед вводом логина и пароля.

-Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений.

-Устанавливайте приложения только из официальных магазинов.

-Никогда не переводите деньги под давлением, даже если звонящий представляется полицейским или работником банка.

-Настройте SMS-оповещения по всем операциям и проверяйте кредитную историю.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников?

Если вы передали деньги или свои данные – немедленно обратитесь в банк и полицию. Чем быстрее вы отреагируете, тем выше шанс вернуть средства и остановить преступников. 

#интернет-мошенничество #АРРФР #схемы

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