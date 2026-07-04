Киберполиция предупредила о новой схеме мошенников с «продлением» SIM-карты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Киберполиции Департамента полиции Алматинской области предотвратили очередную попытку крупного мошенничества. Инцидент произошел в Карасайском районе, где злоумышленники пытались оформить кредиты на молодого человека, используя распространенную схему с якобы истекающим сроком действия SIM-карты, передает Kazpravda.kz.

По данным полиции, сначала молодому человеку поступил звонок через WhatsApp. На аватаре аккаунта была размещена надпись «ОПЕРАТОР». Звонивший сообщил, что срок действия SIM-карты якобы истекает, и предложил продлить обслуживание, продиктовав код подтверждения из SMS.

После того как код был назван, мошенники перешли к следующему этапу схемы. Они связались с потерпевшим по видеосвязи и начали оказывать психологическое давление, пытаясь убедить его снять ограничения в банковском приложении. По версии злоумышленников, это было необходимо для обхода установленного запрета на оформление кредитов через портал eGov.

«Молодому парню поступил звонок в WhatsApp. На аватарке красовалась надпись "ОПЕРАТОР". Голос на том конце заявил: "Срок действия вашей SIM-карты истекает! Чтобы продлить, продиктуйте SMS-код". Как только код был назван, начался прессинг. Мошенники перешли на видеозвонок и начали угрожать. Их цель была — заставить парня снять ограничения в банковском приложении. Аферисты думали, что у него стоит официальный запрет на оформление кредитов через eGov, и пытались его обойти», — сообщили в Киберполиции Алматы.

Однако молодой человек не поддался давлению и незамедлительно обратился в полицию. К ситуации оперативно подключился сотрудник Киберполиции, который разъяснил порядок дальнейших действий. Благодаря своевременному обращению удалось предотвратить оформление кредитов и сохранить денежные средства.

В полиции напомнили, что подобная схема остается одной из наиболее распространенных. Мошенники используют психологическое давление, представляясь сотрудниками мобильных операторов, банков или государственных органов, чтобы получить доступ к персональным данным и банковским сервисам граждан.

Правоохранители призвали казахстанцев сохранять бдительность и помнить, что у SIM-карт отсутствует срок действия, а настоящие сотрудники операторов связи никогда не требуют сообщать коды подтверждения из SMS, данные банковских карт или выполнять операции в мобильных банковских приложениях по телефону.