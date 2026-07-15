Экстрадированного из Казахстана россиянина будут судить по делу о мошенничестве

Уроженец Татарстана, сбежавший в Казахстан, а затем выданный в РФ, предстанет перед судом в Подмосковье за участие в телефонном мошенничестве на 10 млн рублей, сообщили в прокуратуре Московской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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«Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего уроженца Республики Татарстан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в декабре 2023 года фигурант вступил в сговор с членами преступной группы, которые через мессенджер выдавали себя за сотрудников банка, убеждая своих жертв переводить деньги на "безопасные счета".

Потерпевший, о котором идет речь в деле, приобрел еще один телефон, установил на него приложение для транзакции и перевел свои сбережения на подконтрольные злоумышленникам банковские счета. Всего пострадавший передал мошенникам более 10 млн рублей.

Как сообщает надзорное ведомство, после совершения преступления фигурант покинул территорию РФ, но в феврале 2026 года был задержан в Казахстане и позже экстрадирован на родину. Уголовное дело направлено в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре.

Ранее в отношении четырех других соучастников преступления были вынесены обвинительные приговоры.