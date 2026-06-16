Осторожно, мошенники: новую схему кражи денег через SMS раскрыли в Казахстане

Мошенничество
Дана Аменова
специальный корреспондент

Граждан призывают быть бдительными, чтобы не попасться на уловки аферистов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

АРРФР предупреждает о случаях мошенничества, совершаемых злоумышенниками, которые представляются сотрудниками почтовых служб, сообщает Kazpravda.kz

Схема мошенничества включает следующие действия:

  1. Гражданин получает SMS-сообщение якобы от почтовой компании с информацией о доставке письма или посылки.
  2. После этого поступает звонок через мессенджер от абонента, подписанного почтовой компанией.
  3. Под предлогом уточнения адреса или подтверждения доставки у граждан просят назвать код, поступивший через SMS. 
  4. Получив доступ к коду, злоумышленники могут использовать его для входа в приложения или иные сервисы с целью получения личных данных и дальнейшего хищения денег.

Как обезопасить себя?

- Никогда не сообщайте коды подтверждения из SMS, даже если звонящий человек представляется сотрудником официальной организации. Не переходите по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей.

 - Не передавайте персональные данные, номер банковской карты и CVV-код. С осторожностью относитесь к звонкам через мессенджеры с незнакомых номеров.

Всю информацию необходимо перепроверять через официальные каналы – сайты или мобильные приложения. В случае выявления признаков мошенничества следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Для защиты от оформления мошеннических кредитов рекомендуется установить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов на портале eGov.kz или мобильном приложении eGov Мobile. Отменить запрет можно в любое время.

#мошенничество #деньги #кража #SMS

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