На основах сервисности и человекоцентричности

В Агентстве по делам государственной службы подвели итоги работы за 2024 год. В заседании коллегии приняли участие должностные лица Администрации Президента, депутаты Парламента, представители Регионального хаба государственной службы, общественных организаций, члены коллегиальных органов.
Председатель АДГС Дархан Жазыкбай отметил, что поставленные Главой государства задачи по модернизации госслужбы реализуются на принципах сервисности и человекоцентричности. В прошлом году была утверждена Концепция развития государственной службы на 2024–2029 годы, разработан проект нового профильного закона, в целях профессионализации госаппарата предусмотрена модернизация системы отбора.
Глава ведомства подчеркнул важность устранения излишних барьеров при поступлении на госслужбу. По его словам, по согласованию с агентством непосредственно на руководящие должности назначены 184 специалиста из частного и квазигосударственного секторов. 445 выпускников, окончивших вузы с отличием, трудоустроены на должности районного и сельского уровня без участия в конкурсах.
Высокие показатели эффективности демонстрирует внедрение онлайн-отбора в системе eQyzmet. Благодаря обеспечению открытости и справедливости конкурсов количество претендентов на одну вакансию в среднем выросло в полтора раза.
В ежедневную практику внедряется проактивная работа, которая выступает одним из ключевых показателей повышения ответственности госслужащих. По итогам 2024 года зафиксировано более 150 тыс. нарушений качества оказания госуслуг, из которых 37% выявлены в рамках дистанционного мониторинга. В результате к дисциплинарной ответственности привлечены более 1 600 услугодателей, 458 должностных лица понесли административную ответственность. В доход государства в виде штрафов взыскано 40,7 млн тенге. Восстановлены нарушенные права 1 918 услугополучателей.
Учитывая важность подготовки кадров с необходимыми компетенциями для дальнейшего формирования конкурентоспособной государственной службы, в 2024 году 32 госслужащих прошли стажировку в ОАЭ, 35 – в Турции. С этого года госслужащие не освобождаются от ответственности за проступки, совершенные на прежней должности, вне зависимости от перевода в другой госорган.
Наряду с этим было отмечено, что меры контроля должны быть направлены не только на выявление последствий нарушений, но и на их предупреждение.
С 2025 года планируется назначение членов Президентского молодежного кадрового резерва только на политические и административные государственные должности. Озвучены результаты отбора в региональные кадровые резервы областей, городов республиканского значения, столицы, впервые проведенного в прошлом году с целью удовлетворения кадровых потребностей местных органов.
Из 505 человек, зачисленных по результатам отбора в региональные резервы, 76 были трудоустроены на должности корпуса «Б» в местных исполнительных органах.