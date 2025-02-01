На основах сервисности и человекоцентричности

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Асель Муканова
редактор отдела информации и права

В Агентстве по делам государственной службы подвели итоги работы за 2024 год. В заседании коллегии приняли участие должностные лица Администрации Президента, депутаты Парламента, представители Регионального хаба государственной службы, общест­венных организаций, члены коллегиальных органов.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Председатель АДГС Дархан Жазыкбай отметил, что поставленные Главой государства задачи по модернизации госслужбы реализуются на принципах сервисности и человекоцентричности. В прошлом году была утверждена Концепция развития государственной службы на 2024–2029 годы, разработан проект­ нового профильного закона, в целях профессионализации госаппарата предусмотрена модернизация системы отбора.

Глава ведомства подчеркнул важность устранения излишних барьеров при поступлении на госслужбу. По его словам, по согласованию с агентством непосредственно на руководящие должности назначены 184 специалиста из частного и квазигосударственного секторов. 445 выпускников, окончивших вузы с отличием, трудоустроены на должности районного и сельского уровня без участия в конкурсах.

Высокие показатели эффективности демонстрирует внед­рение онлайн-отбора в системе eQyzmet. Благодаря обеспечению открытости и справедливости конкурсов количество претендентов на одну вакансию в среднем выросло в полтора раза.

В ежедневную практику внед­ряется проактивная работа, которая выступает одним из ключевых показателей повышения ответственности госслужащих. По итогам 2024 года зафиксировано более 150 тыс. нарушений качества оказания госуслуг, из которых 37% выявлены в рамках дистанционного мониторинга. В результате к дисциплинарной ответственности привлечены более 1 600 услугодателей, 458 должностных лица понесли административную ответственность. В доход государства в виде штрафов взыскано 40,7 млн тенге. Восстановлены нарушенные права 1 918 услугополучателей.

Учитывая важность подготовки кадров с необходимыми компетенциями для дальнейшего формирования конкурентоспособной государственной службы, в 2024 году 32 госслужащих прошли стажировку в ОАЭ, 35 – в Турции. С этого года госслужащие не освобождаются от ответственности за проступки, совершенные на прежней должности, вне зависимости от перевода в другой госорган.

Наряду с этим было отмечено, что меры контроля должны быть направлены не только на выявление последствий нарушений, но и на их предупреждение.

С 2025 года планируется назначение членов Президентского молодежного кадрового резерва только на политические и административные государственные должнос­ти. Озвучены результаты отбора в региональные кадровые резервы областей, городов республиканского значения, столицы, впервые проведенного в прошлом году с целью удовлетворения кадровых потребностей местных органов.

Из 505 человек, зачисленных по результатам отбора в региональные резервы, 76 были трудоустроены на должности корпуса «Б» в местных исполнительных органах.

#итоги #АДГС #коллегия #Дархан Жазыкбай #Агентство по делам госслужбы

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