На перекрестке между прошлым и будущим

Атмосфера, которая царила в обществе в то время, была очень непростой. Страну захлестнула преступность, а по периметру внешних границ продолжались конфликты. Экономика, показавшая первые признаки оздоровления, все еще стояла на краю пропасти. Ситуация требовала немедленных реформ, а представительная власть пребывала в эйфории от собственного всемогущества, и вместо того чтобы принимать законы, ввязалась в противостояние с Правительством.Это была общая болезнь бывших советских республик. Гремучая смесь демократии и вседозволенности вылилась в эпические подковерные и реальные боевые столкновения исполнительной и законодательной власти, как например вошедший в историю расстрел Белого дома в России.В 1995 году противостояние с парламентом отмечалось во многих странах. Новости об этом не сходили с телетайпных лент: «Президент Беларуси предлагает Верховному Совету самораспуститься»; «Лех Валенса – Президент Польши – ненавидит свой парламент и во сне видит, как бы его разогнать…» Проблемы с парламентом были на тот момент у украинского Президента Кучмы и многих других.Вот и казахстанский Верховный Совет, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, попытался схватиться за руль, но все больше давил на тормоз. Подсчитано: за год на его содержание ушло более миллиарда тенге в обмен на семь законов! Яркий пример – дебаты вокруг республиканского бюджета на 1995 год, которые продолжались шесть месяцев!«…Много говорим о судьбе народа, а сами занимаемся словопрениями», – это высказывание одного из депутатов на заседании Парламента прозвучало 20 февраля 1995 года, когда откладывать рассмотрение проекта закона о республиканском бюджете было уже просто некуда. Впрочем, даже в этих условиях отдельные депутаты продолжали тянуть каждый на себя лоскутное одеяло бюджета.В итоге Верховный Совет так и не смог его принять, поскольку наступил очередной парламентский кризис. 6 марта 1995 года Конституционный суд огласил постановление, в котором признал Парламент, по сути, нелегитимным. Дело в том, что выборы в высший законодательный орган проходили с серьезными нарушениями.Методика подсчета голосов Центр­избиркома была признана неконституционной, нарушающей принцип – каждый избиратель имеет один голос. В ряде округов, где баллотировалось несколько депутатов, суммарное число голосов «за» в полтора-два раза превышало количество избирателей, принявших участие в голосовании.В тот же день Конституционный суд, рассмотрев запрос Главы государства, принял дополнительное определение, в котором, признав неконституционность полномочий Верховного Совета, дал Президенту право на принятие решений законодательного характера.Добавим, что ранее Нурсултан Назарбаев уже имел такой опыт. После самороспуска Верховного Совета в декабре 1993 года (первый парламентский кризис) Главе государства были предоставлены законодательные полномочия, которые Президент реализовал путем издания указов, постановлений и распоряжений, принимаемых по наиболее важным вопросам жизни общества и государства. Это во многом стимулировало скорость проводимых реформ. Для информации: в 1994 году Нурсултан Назарбаев подписал в общей сложности 617 актов. В 1995 году было издано около 140 указов, имеющих силу закона.А теперь вспомним результативность Верховного Совета, работавшего с марта 1994 по март 1995 года (семь законов), и станет понятно, насколько нерасторопным был главный законодательный орган. В условиях радикальной трансформации общества черепашья скорость законодательных инициатив замедляла развитие страны, нагнетая социальную напряженность, излишне политизируя протекающие в обществе процессы.Позиция Главы государства была жесткой. Президент понимал, что любые остановки и промедления губительны для страны и общества.На переломном этапе истории Нурсултан Назарбаев был вынужден противостоять некомпетент­ности, особенно в вопросах выбора модели экономического и политического развития, принимать, может быть, не всегда популярные, но жизненно важные решения.Как следствие, политический сезон выдался горячим. Сначала по предложению общественности прошел референдум о продлении полномочий Президента. Глава государства согласился на плебисцит, хотя для него 1996 год был гораздо предпочтительнее для проведения выборов. Ведь к тому времени экономика стала показывать стабилизацию: уровень инфляции в Казахстане снизился с 42,4% в 1994 году до 6,7% в начале 1995 года. В 1996 году этот успех удалось закрепить, что положительно сказалось на имидже власти.Однако Президент пошел на референдум в разгар кризиса намеренно, чтобы понять, поддерживает ли народ его курс, и получить карт-бланш на проведение дальнейших реформ.– Сегодня появились первые признаки стабилизации, но надо решить три главных вопроса: принять ясные, справедливые экономические законы, поддерживающие отечественного товаропроизводителя. Нужно разгромить преступность, прежде всего организованную. Нужно четко решить конституционные вопросы, чтобы избежать бессмысленных политических противоборств. Если страна втянется в двухгодовую предвыборную гонку с критикой слева и справа одного другим по национальному, религиозному, клановому и прочим признакам – это нас далеко заведет, – отметил Нурсултан Назарбаев.В итоге Президент получил подавляющую поддержку населения и следующим шагом поднял вопрос о принятии новой Конституции, застрявшей между социалистическим прошлым и рыночным будущим.Основной закон в то время называли компромиссным, он создавал правовые и политические коллизии, из которых лишь благодаря Главе государства удалось выйти бескровно.– Вспомним два ухода Парламента за короткое время и каждый раз в условиях определенного кризиса, ибо подобные ситуации Конституция не предусматривала. Кроме того, формально провозгласив систему сдержек и противовесов властей, Конституция на самом деле их не содержала, – комментировал Нурсултан Назарбаев.В итоге был проведен еще один референдум, на котором была принята новая Конституция. 4 июля в печати был опубликован проект Основного закона. 30 августа его одобрили казахстанцы. Это был по-настоящему исторический выбор. На смену Верховному Совету пришел профессиональный двухпалатный Парламент, который сформировал новую правовую базу, дал «зеленый свет» для проведения экономических реформ в Казахстане, обеспечил динамичное развитие страны.Первые годы независимости были временем ломки не только старой командно-административной системы, но и воспитания нового мировоззрения казахстанцев.В 1995 году была утверждена Концепция формирования нового социоэкономического поведения граждан РК. Меняющиеся реалии предполагали более активное создание среднего класса, а значит развития бизнеса. Бизнес, в свою очередь, был возможен только в условиях новой рыночной среды. А рынок требовал интеграции, поддержки кооперационных связей и масштабных инвестиций.Президент активно работал по всем направлениям, закреплял в сознании зарубежных партнеров имидж Казахстана в качестве надежного и предсказуемого партнера.В частности, на экономическом форуме в Давосе прошел семинар по проблемам и перспективам нефтяного бизнеса, где Нурсултан ­Назарбаев выступил одним из основных докладчиков. Казахстан был представлен мировому и прежде всего европейскому сообществу в качестве будущего крупного производителя и экспортера нефти и газа.К тому времени уже было подписано соглашение с компанией «Шеврон» о разработке месторождения Тенгиз. Готовился к подписанию контракт по газоконденсатному месторождению Карачаганак. Но что самое главное – сдвинулся с мертвой точки вопрос о создании новой системы транспортировки нефти – Каспийского трубопроводного консорциума, без которого инвесторы были попросту отрезаны от мирового рынка.– «Шеврон» готов выделить до 700 миллионов долларов и привлечь к финансированию других инвесторов и потенциальных пользователей трубопроводом, – пояснил Нурсултан Назарбаев.Забегая вперед, отметим, что список инвесторов пополнился, и уже в следующем году консорциум официально отмечал день своего рождения.Как говорил в то время президент компании «Шеврон» Ричард Мацке, инвестиционный климат в Казахстане является одним из самых благоприятных в бывших республиках СССР. Выделенные к тому времени компанией средства в размере 712 млн долларов недвусмысленно свидетельствовали об уверенности «Шеврона» в перспективах своей работы в Казахстане.Принципиальным также было вступление республики в основные валютно-финансовые организации – Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, от которых было получено 2 млрд долларов для реформирования экономики.Кроме того, Казахстан подписал соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом. Возобновлялись тесные контакты с традиционными парт­нерами. Резкий обрыв хозяйственных связей с бывшими советскими республиками больно ударил по экономикам СНГ. Так, например, возникшие таможенные барьеры между Казахстаном и РФ привели к сокращению в 1994 году российского экспорта в Казахстан на 60%, а казахстанского в Россию – на 30. В результате проигрывали обе стороны. Для исправления этих перекосов в 1995 году было подписано 17 новых казахстанско-российских документов, заложивших базис евразийской интеграции. А ведь Нурсултан Назарбаев изначально предлагал сохранить единое экономическое пространство.В целом география международных связей Казахстана в 1995 году охватывала практически все континенты, а среди его партнеров числились ведущие государства планеты. Этому способствовала политика Президента, который целенаправленно продвигал мирные и разоруженческие инициативы.31 мая 1995 года Президент поставил последнюю точку в ядерной биографии Казахстана – был уничтожен последний ядерный заряд, который готовился к взрыву, но после закрытия Семипалатинского полигона остался «пылиться» в бункере.В это же время Нурсултан Назарбаев принимал активное участие в проведении межтаджикских переговоров. На казахстанской земле 31 мая состоялся очередной раунд переговоров правительственной делегации Таджикистана и таджикской оппозиции. Как отметил тогда Президент, в переговорах наступил переломный момент, поскольку они вошли, наконец, в конструктивное русло.Это был важный момент для всего СНГ. Ведь на афганско-таджикской границе гибли казахстанские и российские пограничники, солдаты других государств СНГ.…Так постепенно Казахстан принимал самое деятельное участие в формировании новой системы безопасности и экономического развития. А вместе со страной менялся и народ. Постепенно приходило понимание, что основным источником нашего успеха являются не только природные богатства и геополитическое положение, не только иностранные займы и инвестиции, но и наш прагматизм, опора на собственные силы.