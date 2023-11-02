Депутаты сомневаются в готовности правительства к реализации 15 прорывных проектов

Сенатор Алдашев перечислил недочеты в работе Минпрома при создании кластеров высокого передела в приоритетных 15 крупных проектах

Фото: senate.parlam.kz

Проблемы обрабатывающей промышленности Казахстана поднял на пленарном заседании сенатор Суиндик Алдашев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

В своем депутатском запросе парламентарий перечислил недочеты в работе министерства промышленности и строительства при создании кластеров высокого передела в приоритетных 15 крупных проектах.

Сенатор подчеркнул, что в ходе встреч с экспертами и промышленниками были выявлены три блока проблемных вопросов по реализации прорывных проектов. Первое – это базовые проблемы.

«Базовый блок проблем является основополагающим, так как от их решения напрямую зависит старт реализации проектов. В первую очередь, открытым остаётся вопрос насыщения предприятий сырьём в достаточном объеме и по адекватным ценам, а также обеспечения их необходимыми ресурсами. Требуется совершенствование нормативной базы. Не секрет, что на сегодня в отечественном производстве по-прежнему доминируют переработанное импортное сырьё и комплектующие. Действующий Закон «О промышленной политике» не обеспечивает исполнение поручения главы государства по насыщению сырьём казахстанских товаропроизводителей», – отметил сенатор.

Второй блок проблем, обозначенных им – реализационные вопросы, включающие в себя применение передовых технологий, определение источников финансирования и операторов проектов.

В третьем блоке депутат обозначил маркетинговые проблемы, к которым относятся определение потребности в продукции для экономики Казахстана, транспортировка и реализация продукции на экспорт.