Депутаты сомневаются в готовности правительства к реализации 15 прорывных проектов

Парламент
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Искакова Айдана
корреспондент

Сенатор Алдашев перечислил недочеты в работе Минпрома при создании кластеров высокого передела в приоритетных 15 крупных проектах

Фото: senate.parlam.kz

Проблемы обрабатывающей промышленности Казахстана поднял на пленарном заседании сенатор Суиндик Алдашев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената. 

В своем депутатском запросе парламентарий перечислил недочеты в работе министерства промышленности и строительства при создании кластеров высокого передела в приоритетных 15 крупных проектах.

Сенатор подчеркнул, что в ходе встреч с экспертами и промышленниками были выявлены три блока проблемных вопросов по реализации прорывных проектов. Первое – это базовые проблемы.

«Базовый блок проблем является основополагающим, так как от их решения напрямую зависит старт реализации проектов. В первую очередь, открытым остаётся вопрос насыщения предприятий сырьём в достаточном объеме и по адекватным ценам, а также обеспечения их необходимыми ресурсами. Требуется совершенствование нормативной базы. Не секрет, что на сегодня в отечественном производстве по-прежнему доминируют переработанное импортное сырьё и комплектующие. Действующий Закон «О промышленной политике» не обеспечивает исполнение поручения главы государства по насыщению сырьём казахстанских товаропроизводителей», – отметил сенатор.

Второй блок проблем, обозначенных им – реализационные вопросы, включающие в себя применение передовых технологий, определение источников финансирования и операторов проектов.

В третьем блоке депутат обозначил маркетинговые проблемы, к которым относятся определение потребности в продукции для экономики Казахстана, транспортировка и реализация продукции на экспорт.

«Просим ответить - каким образом будут минимизированы вышеуказанные базовые, реализационные и маркетинговые проблемы в ходе планирования и реализации проектов? У сенаторов резонно возникает вопрос – готово ли правительство к реальной реализации 15 прорывных проектов?» – задался вопросом Суиндик Алдашев.

#Сенат #промышленность #депутат #проблемы #проекты #критика

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