На пути к читающей нации

Впечатляют многие нынешние перемены преображенного Туркестана как результат обретения им областного статуса, вдохнувшего в край новые созидательные силы. Мне довелось быть здесь в 1995 году. Тогда в мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, как предтеча обретения независимости, уже возвращена была священная реликвия – Тайказан, и предстояла огромная реставрационная работа древней священной обители. И вот во всей духовной мощи воспрянул мавзолей, и город вокруг него удивляет своей продуманной архитектурой, будто пришедший из восточных сказок Шахерезады или сказаний о древних Отраре и Сарайшыке. Наверняка создававшие его зодчие и строители вдохновлялись наследием Тимура и Улугбека!

О культуре как первооснове возрождения общества и государства, о культе слова, культе книги, культе знания говорил Президент на древней земле Туркестана в год 930-летия Яссауи, предлагая создать Центр яссауиведения, а самому мавзолею придать статус нацио­нального историко-культурного памятника. Ходжа Ахмед Яссауи не только для молитв в возрасте пророка ушел в затвор, в подземную мечеть, он вершил подвиг ученого, создавая свои хикметы, толкуя Коран, в результате сделав написанную на арабском языке Священную книгу достоянием тюркского мира. Разве пример этого подвижничества не очищает, не вдохновляет, не поднимает казахстанцев в собственном представлении о родной земле и ее месте в мире?

Размышлениями о родной земле, ее месте в мире и будущем новых поколений пронизано все выступление Главы государства на Национальном курултае. Снова и снова возвращается он к этой теме. «У нас должен быть четкий ответ на вопрос: «Каким образом мы станем успешной страной?..» Качества, присущие ответственному гражданину, необходимо укоренить в сознании подрастающего поколения, и ориентировать его на достижение благих целей. В эпоху Интернета это непростое дело… Мы должны всячески оберегать нашу молодежь от негативного влияния глобализации», – говорил Президент, приводя высказывание аль-Фараби: знание без должного воспитания – это враг человечества.

Этот угрожающий крен подмены родительского и школьного воспитания Интернетом мы уже видим на примере собственных детей, погруженных в сетевые дебри, где на пути неведомого познания их поджидают испытания, о которых и мы, взрос­лые, не всегда догадываемся. Но ведь ребенок, слава богу, рож­дается не с гаджетом в руках. Как и во времена Абая, ребенок рождается «с тягой к познаниям»: «Подросши, бежит на лай собаки, на голоса животных, на смех и плач людей, теряет покой, спрашивая обо всем, что видят глаза и слышат уши: «Что это? Зачем это? Почему?..» Это уже потребность души, желание все видеть, всему учиться».

Но это мы, взрослые, отказываем ребенку в его естественной потребности познания, отмахиваемся от его докучливых вопросов и уже к трем годам, чтобы не мешал нашим взрослым делам, даем ему в руки пульт телевизора и умиляемся, что он осваивает смартфон. Вместо того чтобы дать карандаши и бумагу, строить с ним города из лего, почитать сказку, выучить стишок, шаг за шагом продвигаясь в мир книг, воспитывая будущих читателей, служа в этом своим детям примером, стремясь, согласно мудрости Абая, «неустанно ширить круг интересов, множить знания, которые питают наши души».

«Только читающая нация может стать по-настоящему интеллектуальной». Наверняка этот постулат станет определяющим в реализации предложенной Касым-Жомартом Токаевым новой программы «Детская библиотека», которая сделает доступными для всех детей произведения всех периодов и жанров казахской литературы. Это предложение наверняка с особым энтузиазмом воспринято работниками школ, библиотек, писателями, издателями, наконец, родителями. Потому что пока опыт разрозненных попыток отечественного книгоиздания залатать дефицит детской литературы результатов не дает. Хотя и здесь есть заметные издания, показывающие, как много на самом деле у нас талантливых писателей, которые увлеченно пишут для детей, совсем по формуле Маршака: «Как для взрослых, только намного лучше».

Достаточно взять в руки два ярких, красочных издания, вышедших в стране в 2021 году, объявленном Годом детской книги. Это двухтомная антология на казахском языке «Құлыншақ» («Жеребенок»), представившая таких известных детских писателей, как Шакен Кумисбайулы, Жант Еншибек, Какен Камзин, Бекен Ыбраим, Бейбит Сарыбай, Алибек Байбол, Есболат Айдабосын, Канат Абилкаир, Елдос Токтарбай, Дилдар Мамырбаева, Есей Женисулы, и других. И это книга сказок, рассказов, стихов на русском языке «Солнечный круг» усть-каменогорского лит­объединения «Звено Алтая», отметившего свое 100-летие, ставшая лауреатом краевой книжной выставки-ярмарки в Барнауле. В ней собраны произведения 56 авторов, среди них известные писатели Восточного Казахстана – Оралхан Бокей, Серик Габдуллин, Борис Щербаков, Марат Кабанбаев, Евгений Титаев, Нурдаулет Акыш, Любовь Медведева, Ирина Каланчина, Наталья Матвеева, Александр Исаченко и другие.

Широко была представлена современная детская литература республики в первом томе «Домбра и колыбель» шеститомного международного издательского проекта «Независимый Казахстан: антология современной литературы», осуществленного в 2016 году в Москве издательством «Художественная литература». Издание в полной мере показало все разнообразие детской литературы Казахстана: в разделах «поэзия», «рассказы», «повести», «сказки» и «загадки» представлен 61 автор, и это, конечно, не все имена преданных детской литературе казахстанских писателей. Примечательно, что к этому тому антологии, выложенной на сайте литературно-художественного журнала СП Казахстана «Простор», постоян­но ведущего рубрику «Писатели – детям», обратилось 65 293 человека, до 25 человек в день. Это показатель интереса читателей.

Реальный же бумажный тираж этого тома – тысяча экземпляров, а любой другой детской книги, даже изданной по госзаказу в рамках программы Министерства культуры и спорта «Приобретение, издание и распространение социально важных видов литературы» и распространяемой по библиотекам страны, в лучшем случае – три тысячи экземпляров. Так что подержать в руках красочных «Жеребенка» и «Солнечный круг» большинству родителей и их детям вряд ли придется.

Хотя даже человеку несведущему понятна простая издательская арифметика: чем выше тираж книги, тем меньше ее себестоимость и тем больше окупаемость. Но это уже давно забытая издательская арифметика, вспоминаемая разве что в счастливые моменты печатания учебников.

Между тем в стране только библиотек, по которым должен бы распространяться госзаказ, более 30 тысяч. Книжные же магазины, получается, в этом распространении заведомо не предусмотрены, и вопрос «Могут ли сами издательства на свой страх и риск допечатывать тираж книг для книготорговли?» априори открытый. Но ответ на него прозвучал на курултае в выступлении Президента: 90% литературы в наших книжных магазинах – зарубежных издательств.

И тогда возникает другой вопрос: может ли считаться наша книгоиздательская отрасль полноценной, если в движении ее конечной продукции (книги) исключено последнее звено в издательской цепочке: писатель – издатель – читатель? Ну, или не совсем исключено, учитывая, что госзаказ все же идет в библиотеки, а частные издательства на частные средства (авторов, спонсоров, меценатов) все же умудряются кое-что выпускать для магазинов.

Значит, выполнять поставленную Президентом страны задачу «выпускать как можно больше книг, отражающих нашу страновую специфику и соответствующих нашим национальным интересам» надо при каких-то совсем других условиях.

Практика показывает, что одним из таких главных условий должно стать объединение всех общественных интересов вокруг продвижения столь важного для будущего наших детей и страны национального бренда – казахская, казахстанская детская книга. А то, что наши писатели, наши издатели умеют создать конкурентоспособный продукт, предыдущие годы доказали.

Показали они и то, что наши детские библиотеки, умеющие организовать в интересном действе детей, предоставлены сами себе; что продолжающаяся уже десять лет патриотическая акция «Одна страна – одна книга» при всей ее патриотической направленности не выходит за стены школ и библиотек, не становится общенациональным движением, хотя имеет в себе такой потенциал; что мы совсем не умеем проводить яркие книжные выставки-ярмарки, которые должны выйти на площади и улицы и стать по привлекательности не хуже шоу знаменитых артистов. Научились же мы их делать!

Вокруг этой программы должны объединиться усилия всех массмедиа: телевидения, газет, журналов, интернет-ресурсов. То есть мы должны захотеть – и научиться ярко и убедительно популяризовать, продвигать, рекламировать детскую книгу, писать о ней увлекательно и познавательно, делать интересные популярные программы с писателями, детьми, родителями, представителями издательств и книготорговли.

И не в последнюю очередь поддержать, тиражировать для школьных, университетских библиотек издания, которые давно и профессионально пишут о проблемах литературы, литературном процессе, публикуют лучшие статьи, очерки, стихи и прозу – издания Союза писателей – «Қазақ әдебиеті», журналы «Жұлдыз», «Простор», продолжающие традиции классических толстых литературных изданий со времен Пушкина и Алихана Букейхана. Нам нужно объединенными усилиями сделать книгу и чтение престижными, модными, желанными для детей и молодежи!

«Считаю, что произведения наших писателей и поэтов должны быть доступны читателям, пользоваться спросом среди граждан, особенно молодежи. Это задача не только государства, но также писателей и поэтов. Читатели ждут от них новых творений, способных дать им духовную пищу», – говорил Президент.

С радостью восприняли литераторы слова Главы государства о необходимости выстраивать партнерские отношения с Сою­зом писателей, в том числе в таких важных делах, как книгоиздание. В самом деле Союз писателей Казахстана, именующийся общественной организацией, в первую очередь является профессиональным союзом, который должен отвечать за конечный результат работы писателя – книгу, приходящую к читателям. В Союзе писателей секционно идет обсуждение столь значимого для нашей духовности и культуры выступления Президента на Национальном курултае в Туркестане, колыбели национальной духовности, идет разработка проектов и программ, речь о которых шла на встрече Главы государства с председателем правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкеновым.

Касым-Жомарт Токаев поделился на курултае своей мечтой – построить в стране Президентскую библиотеку, которая работала бы 24 часа в сутки, какую он видел в Анкаре, и где посетители могут познакомиться с лучшими образцами как художественной, так и специальной литературы, издающейся во всем мире. Но, чтобы у нее были читатели, надо сделать для ребят с начальной школы привычным посещение библиотек, музеев, театров, концертных залов, а не развлекательных ТЦ – вот воспитательные приоритеты семьи и школы, ориентированные на вечные духовные и нравственные ценности.

Говоря о нашей стране как о месте пересечения разных культур, которые органично вплетены в казахский национальный код, об отечественной истории, связанной с именами выдающихся представителей многих народов, Президент приводит пример действия в Казахстане музеев Пушкина, Шевченко, Достоевского, Шолохова. Великие имена великих писателей, связавших Великую казахскую степь со всем большим литературным миром!

Единственный в мире за пределами России семейский музей Достоевского гордится собранием произведений великого писателя на 40 языках народов мира, рассказала недавно на страницах «Простора» сотрудник музея Алла Белякина, подчеркивая, что многие дарители сами приезжали в музей, частью которого является сохранившая­ся изба, где Федор Михайлович жил в годы, сформировавшие его гуманистический гений, вернувшие его в литературу. Хранится в музее Достоевского в Семее экземпляр, напечатанный латиницей и вышедший в свет в 1935 году под названием «Bijcaralar» («Бейшаралар»). Это первый перевод Достоевского на казахский язык, который осуществил Сайдиль Талжанов.

Радостной вестью поделился в завершение своего выступления на курултае Президент. В ходе работы Комиссии по полной реа­билитации жертв репрессий и голода и рассекречивания архивов в одном из них найдено неизвестное ранее стихотворение Жусупбека Аймаутова, стихо­творение, сквозь толщу времени донесшее до нас несгибаемый дух «Алаша», не только ставшего предтечей независимого Казахстана, но и олицетворяющего для нас идеал блестяще образованных людей, патриотов, неустанно трудившихся над просвещением своего народа, создававших первые газеты и журналы, открывавших школы и учительские институты.

В этом ряду и созданная Магжаном Жумабаевым во время его работы в Институте востока и учебы в Литературно-художественном институте В. Брюсова в Москве платформа «Алка» – программа духовного возрождения казахских писателей. Как обнаружил в 90-х годах прошлого века в допросах засекреченных архивов НКВД писатель Дукенбай Досжан, ее создание инкриминировали Магжану, обвиняя в попытке создать антиреволюционную пантюркистскую организацию. За желание видеть казахскую молодежь воспитанной на духовных заветах отцов, впитывающей все лучшие достижения мировой культуры, Магжан Жумабаев поплатился жизнью. Давайте помнить об этом в год 130-летия великого поэта, несущего в своих стихах дух «Алаша», о котором Мухтар Ауэзов, отвечая на вопрос, кого из поэтов он больше всех любит, говорил: «Сначала Абая, потом Магжана».

Время не требует от нас сегодня особой жертвенности, нам надо научиться быть адал азамат, ответственными людьми, отвечающими за своих детей, за свою работу, за чистоту окружающей природы как час­ти своего Отечества. Людьми, способными творчески воспринять культ книги, зародившийся на священной земле Яссауи, ибо новое качество нации, как убежден Глава государства, сформируется только через развитие образования, науки и культуры – «незыблемой триады духовного развития нашего общества».