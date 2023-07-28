На пути к читающей нации
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Любовь Шашкова, заместитель главного редактора журнала «Простор», заслуженный деятель РК, лауреат международной литературной премии «Алаш»
Видится глубинная связь между проведением второго Национального курултая в Туркестане и тем широким спектром вопросов духовности и культуры, которым было уделено особое внимание в выступлении Президента Касым-Жомарта Токаева на курултае. Не отвлеченным философским категориям, а тем конкретным базовым понятиям, на которых строится человеческая нравственность, которые и есть основа необходимого изменения наших человеческих и общественных ценностей, чтобы, как говорит Президент, «поменялось мировосприятие нашей нации», чтобы воспиталось в Новом Казахстане поколение людей ответственных, созидающих, работящих – адал азамат, призванных не функционировать, а трудиться ради родной земли и общего дела.