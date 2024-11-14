На пять лет осудили кызылординку за создание финансовой пирамиды

Гражданка Шагирова открыла кооперативный филиал и рекламировала в интернете возможность приобретения дома и автомобиля без каких-либо процентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вследствие ее преступных деяний 11 жителям Кызылорды причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге, трое потерпевших лишились 2 автомобилей, один потерпевший - земельного участка.

Суд №2 города Кызылорда назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В прокуратуре призывают казахстанцев не верить тем, кто предлагает сверхвысокие проценты, ежедневный доход и бонусы за каждого привлеченного вкладчика. Это признак настоящей финансовой пирамиды.

Сегодня создатели финансовых пирамид не прекращают свою преступную деятельность, приобретая рекламу у известных блогеров и звезд.

В этой связи областная прокуратура призывает быть бдительными во время финансовой операции.